أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / اختتمت شركة مبادلة للاستثمار وسلسلة سباقات “سيل جي بي” العالمية برنامج “إنسباير في المدارس - أمواج المستقبل 2026”، بمشاركة أكثر من 4100 طالب وطالبة من ثماني مدارس في أبوظبي، بهدف تعريفهم برياضتي الإبحار وركوب الأمواج بالجناح الهوائي، وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالإرث البحري العريق لإمارة أبوظبي.

وشهد البرنامج توسعاً في نطاق المشاركة مقارنة بنسخته التجريبية التي أُطلقت عام 2025، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع مبادلة و”سيل جي بي” تحت شعار “نبحر نحو آفاق جديدة”، بما يتيح الفرصة أمام عدد أكبر من الطلبة لخوض تجارب عملية في الرياضات البحرية، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وجاء البرنامج ثمرة تعاون مع مبادرة “سيل جي بي إنسباير”، المبادرة الشبابية والمجتمعية التابعة لبطولة “سيل جي بي”، حيث تعرّف الطلبة داخل الفصول الدراسية إلى التقنيات المتقدمة التي تمكّن القوارب الشراعية من الارتفاع فوق سطح الماء، والخبرات المستخدمة في سباقات الإبحار عالية الأداء.

واطّلع المشاركون على دور الرياح والتوازن والزعانف المائية في رفع ألواح ركوب الأمواج بالجناح الهوائي فوق سطح الماء، وشاركوا في تدريبات عملية باستخدام الأجنحة والألواح المائية، بإشراف مدربين متخصصين، لاكتساب المهارات الأساسية لهذه الرياضة.

وامتدت أنشطة البرنامج إلى التطبيق العملي في البحر، حيث شارك عدد من الطلبة في “أسبوع نجوم الإبحار الواعدين” الذي أقيم في نادي أبوظبي للشراع، وخضعوا لسلسلة من الجلسات التدريبية بإشراف خبراء متخصصين، أتاحت لهم تطبيق المهارات التي اكتسبوها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في بيئة تعليمية عملية.

واختُتمت فعاليات البرنامج بحفل أُقيم في مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي، عقب انتهاء البرنامج التدريبي البحري الذي استمر أسبوعين، بمشاركة أكثر من 370 طالباً وطالبة.

وقالت أميمة أبوبكر، نائب رئيس الاتصال المؤسسي في مبادلة، إن الشركة تحرص على إتاحة مثل هذه الفرص أمام شريحة واسعة من الأجيال الناشئة في مختلف أنحاء أبوظبي، من خلال تعريفهم بتجارب جديدة تحفز شغفهم، وتوسع آفاقهم، وتسهم في صقل قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بما ينعكس إيجاباً على مختلف جوانب حياتهم داخل المجال الرياضي وخارجه.

وأكد أندرو تومسون، العضو المنتدب لبطولة “سيل جي بي”، أن إلهام الأجيال الجديدة يمثل إحدى القيم الأساسية للبطولة، مشيراً إلى أن برنامج “إنسباير” يعرّف الطلبة بالتقنيات المتقدمة المستخدمة في قوارب السباق من طراز “F50”، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب عملية في الرياضات البحرية واكتساب مهارات حياتية، معرباً عن اعتزازه بالتطور الذي شهده البرنامج بدعم من مبادلة والتزامها المشترك بتحقيق أهدافه.

ويأتي برنامج “إنسباير في المدارس” ضمن الشراكة العالمية بين مبادلة و”سيل جي بي”، المستمرة منذ عام 2023، والتي تركز على تعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار والتعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال الرياضة.

وتوسعت هذه الشراكة لتشمل برنامج “أمواج المستقبل”، الذي يهدف إلى تعريف الجيل الجديد بالتقنيات المتقدمة المستخدمة في الرياضات البحرية وتشجيعهم على ممارستها، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالإرث البحري لإمارة أبوظبي، وبناء جسور التواصل مع مجتمع رياضات الإبحار، وإعداد جيل جديد من ممارسي هذه الرياضات.

وأقيم البرنامج بالتعاون مع نادي أبوظبي للشراع وعدد من الشركاء المحليين، هم “نادي أبوظبي” واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، اللذين أسهما في تنظيم الأنشطة التدريبية وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لممارسة الرياضات البحرية.