أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ افتتحت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، مركز الابتكار لأشجار القرم في جزيرة الجبيل، ليشكل منصة متخصصة تجمع بين البحث العلمي والابتكار البيئي والتثقيف وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسهم في دعم جهود حماية أشجار القرم والنظم البيئية الساحلية.

وجرى تطوير المركز ضمن إطار "مبادرة القرم – أبوظبي"، بما يعكس التزام الإمارة بتوظيف البحث العلمي والابتكار لتطوير حلول قائمة على الطبيعة، وتعزيز جهود حماية أشجار القرم وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، وترسيخ مكانة أبوظبي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقع المركز في منتزه قرم الجبيل بجزيرة الجبيل، في إحدى أبرز الموائل الطبيعية لأشجار القرم في الإمارة، ويشكل وجهة علمية وتعليمية متكاملة تتيح للباحثين والطلاب والزوار التعرف على غابات القرم وموائل السبخات الملحية، واستكشاف التنوع البيولوجي الذي تحتضنه هذه النظم البيئية وأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز قدرة النظم البيئية الساحلية على الصمود.

وقالت ميثاء محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: "لطالما شكّلت أشجار القرم جزءاً أصيلاً من التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي على مر الأجيال، وستواصل أداء دور محوري في بناء مستقبل بيئي مستدام للإمارة. فهذه النظم البيئية تحمي سواحلنا، وتوفر موائل أساسية للحياة البحرية، وتتميز بقدرتها الكبيرة على امتصاص الكربون وتخزينه، ما يجعل حمايتها مسؤولية وطنية".

وأضافت أن مركز الابتكار لأشجار القرم في جزيرة الجبيل يجسد ريادة أبوظبي في مجال أبحاث أشجار القرم والابتكار البيئي، من خلال تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تعود بالنفع على المجتمعات الساحلية حول العالم.

من جانبه، قال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، المدير العام لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إن افتتاح مركز الابتكار لأشجار القرم يعد تقدّماً ملموساً في الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي، موضحا أن المشروع يستند إلى سنوات من الشراكات الاستراتيجية والمبادرات البيئية التي قادتها الشركة، وفي مقدّمتها تعهّدها بزراعة مليون شجرة قرم في جزيرة الجبيل.

وأكد أن حماية أشجار القرم على المدى الطويل تتطلّب مواصلة البحث العلمي لتستند قرارات الحماية إلى الأدلة، وتعزيز الوعي البيئي بما يتيح لأفراد المجتمع الإسهام بفاعلية في جهود صونها، لافتا إلى أن هذه الشراكة ستسهم، من خلال المركز، في دعم البحوث وترسيخ المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الأولويات البيئية لإمارة أبوظبي.

ويضم المركز مجموعة من المرافق المتخصصة، تشمل مناطق تفاعلية للزوار، ومساحات مخصصة للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب مكتبة متخصصة، وقد جرى تطويره وفق نهج يهدف إلى الحد من بصمته البيئية، من خلال إعادة توظيف مبنى قائم، ما أسهم في حماية أكثر من 3500 متر مربع من موائل السبخات الملحية من تأثيرات أعمال التطوير، وهو ما يجسد نموذجاً عملياً لتبني ممارسات تطوير مستدامة تراعي حماية الموائل الطبيعية وتعزز كفاءة استخدام الموارد.

ويقوم المركز على شراكة وثيقة بين هيئة البيئة – أبوظبي وشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، تتكامل فيها خبرات الطرفين وإمكاناتهما؛ إذ تسهم الهيئة بخبراتها العلمية وتتولى الإشراف على التوجه الاستراتيجي للمركز وإدارته وبرامجه البحثية والتعليمية، فيما تتولى شركة جزيرة الجبيل للاستثمار تمويل المركز واستضافته.

وتجسد هذه الشراكة نموذجا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في حماية التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي وتعزيز الاستدامة البيئية.

وستركز برامج المركز على تطوير تقنيات إعادة تأهيل غابات القرم، وتعزيز الأبحاث المتعلقة بالكربون الأزرق، وتوظيف التقنيات الحديثة لرصد النظم البيئية الساحلية وتقييم حالتها، إلى جانب تطوير الحلول القائمة على الطبيعة التي تسهم في تعزيز قدرة هذه النظم على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وعلى صعيد التثقيف والمشاركة المجتمعية، سيستقبل المركز المدارس والجامعات والوفود الرسمية وأفراد المجتمع، من خلال أنشطة تعليمية وورش عمل ومعارض تفاعلية، تهدف إلى تعزيز المعرفة بأهمية حماية أشجار القرم والموائل الساحلية، وتشجيع المشاركة الفعالة في جهود حمايتها وإعادة تأهيلها.

وتزامن افتتاح المركز مع "أسبوع القرم في أبوظبي"، الذي أُقيم خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2026، وفتح المركز أبوابه أمام الجمهور بهذه المناسبة، حيث أتيحت الفرصة للتعرف على دوره ومرافقه وبرامجه، وتسليط الضوء على أهمية حماية أشجار القرم وتعزيز المشاركة المجتمعية في صون النظم البيئية الساحلية في الإمارة.

ونظّمت هيئة البيئة – أبوظبي في المركز، ضمن فعاليات الأسبوع، "معرض أبوظبي للابتكار الساحلي"، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، شريك "مبادرة القرم – أبوظبي"، الذي استعرض مجموعة من الأبحاث والتقنيات والحلول المبتكرة التي طورتها ست جامعات ومؤسسات بحثية في دولة الإمارات لرصد النظم البيئية الساحلية، والبحرية، وإعادة تأهيلها، وإدارتها.