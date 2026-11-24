أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / وقعت مجموعة "بيورهيلث" اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة تبلغ 67.5% في شركة "حياه" للتأمين، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "HAYAH"، من خلال ذراعها التأمينية "ضمان"، في صفقة تستهدف توسيع أنشطة المجموعة لتشمل التأمين على الحياة وإدارة المعاشات التقاعدية وحلول الادخار طويل الأجل، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والمسؤوليات.

وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، على أن تصبح "حياه" عند استكمالها جزءاً من منصة التأمين التابعة لـ"بيورهيلث"، مع الإبقاء على نموذج تشغيلها الرقمي وفريقها الإداري وعلاقاتها مع العملاء.

وتتيح الصفقة للمجموعة دخول سوق التأمين على الحياة في دولة الإمارات، الذي تبلغ قيمته نحو 2.5 مليار دولار، فيما تقدر قيمته عالمياً بنحو 3 تريليونات دولار، فضلاً عن التوسع في خدمات إدارة المعاشات التقاعدية للأفراد والشركات، وتقديم خطط الادخار التقاعدي للأفراد وبرامج الادخار الوظيفي لأصحاب العمل.

وتعمل "حياه"، المعروفة سابقاً باسم شركة "أكسا الهلال الأخضر للتأمين"، من دولة الإمارات وفق نموذج رقمي، وتوفر خدماتها لأكثر من 200 ألف شخص مشمول بالتغطية التأمينية وأكثر من 1000 عميل من الشركات.

وتشمل محفظة أعمالها التأمين على الحياة، وإدارة المعاشات التقاعدية، وتأمين القروض، وحلول التقاعد والادخار طويل الأجل للموظفين والشركات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توسع أنظمة الادخار التقاعدي في الدولة، حيث أطلقت دولة الإمارات عام 2023 النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، الذي يتيح لأصحاب العمل المشاركين في القطاع الخاص تمويل مستحقات نهاية الخدمة من خلال مساهمات شهرية في صناديق استثمارية معتمدة.

ومن خلال "ضمان"، تعتزم "بيورهيلث" توفير حلول تساعد أصحاب العمل على تخصيص الأموال اللازمة لمكافآت نهاية الخدمة، إلى جانب تقديم منتجات التأمين على الحياة وخطط الادخار التقاعدي طويل الأجل للأفراد، بما يوسع نطاق خدمات المجموعة من التغطية الصحية إلى حماية الدخل والتخطيط المالي لمرحلة التقاعد.

وقال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث"، إن أسواق التأمين والادخار طويل الأجل في دولة الإمارات تشهد تطورات تفتح فرصاً لتعزيز الأمن المالي للأفراد والشركات، مشيراً إلى تزايد الحاجة إلى حلول متكاملة تساعد أصحاب العمل على الانتقال من أنظمة مكافآت نهاية الخدمة التقليدية إلى نماذج أكثر تنظيماً لإدارة المعاشات التقاعدية.

وأضاف أن الاستثمار يوسع قدرات المجموعة في التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية والادخار، ويعزز حلول إدارة مكافآت نهاية الخدمة، بما يدعم تنويع إيراداتها من الخدمات المالية وتوسيع نطاق أعمالها والاستفادة من فرص النمو في القطاع.

من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن التوسع في هذه المجالات يستهدف توفير حلول تساعد الأفراد وأصحاب العمل على إدارة مكافآت نهاية الخدمة، إلى جانب خدمات الادخار والمعاشات التقاعدية وإدارة الثروات، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأجل.

وأضافت أن استقطاب دولة الإمارات للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم يعزز الحاجة إلى هذه الحلول، مشيرة إلى أن توسيع أنشطة المجموعة يتجاوز نطاق الرعاية الصحية ليشمل دعم الرفاه المالي للأفراد، بالتوازي مع تعزيز صحتهم وإطالة سنوات حياتهم الصحية.

وواصلت "ضمان"، التابعة لـ"بيورهيلث"، توسيع أنشطتها انطلاقاً من موقعها في قطاع التأمين الصحي، لتشمل التأمين على الممتلكات والحوادث، كما حصلت على تصنيف A1 للقوة المالية لشركات التأمين من وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية".

ويمثل الاستحواذ على "حياه" امتداداً لهذا التوسع، من خلال إضافة التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية والادخار والحماية إلى محفظة "ضمان"، بما يعزز تنوع المنتجات التأمينية ومرونة المحفظة، ويدعم توفير إيرادات أقساط تأمين متكررة وأكثر استقراراً وقابلية للتوقع، في ضوء طبيعة وثائق التأمين طويلة الأجل.

وعند استكمال الصفقة، ستصبح "ضمان" من بين شركات التأمين القليلة في دولة الإمارات التي تجمع ضمن منصة موحدة خدمات التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والمسؤوليات والتأمين على الحياة.