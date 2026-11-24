الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف مبلغ 20 ألف درهم لكل مستفيد من دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم، على أن تُودع المبالغ في الحسابات المصرفية للمستفيدين خلال اليوم.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بصرف منح تكميلية لـ 784 مواطناً ممن تقاعدوا خارج حكومة الشارقة، ليصل إجمالي دخلهم إلى 20 ألف درهم شهرياً، ليضاف هذا العدد للمستفيدين السابقين من المنح التكميلية الذين تم اعتمادهم في الأوقات السابقة والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف مستفيد.