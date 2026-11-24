أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ انطلقت في أبوظبي، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم (ICOCH26)، الذي تنظمه هيئة زايد لأصحاب الهمم، وجمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وممثلي المؤسسات المعنية من دولة الإمارات ودول العالم، في حدث دولي يجمع بين الصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم ضمن منصة علمية ومهنية متخصصة، لمناقشة مستقبل بيئات العمل الصحية والآمنة والشاملة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، والبروفيسور الدكتور نهيان هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، وسعادة الدكتورة درة البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة، ممثلةً عن سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام للمركز، والدكتورة فاطمة الجسمي، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن دولة الإمارات، جعلت الإنسان محوراً لمسيرتها التنموية، وحرصت على بناء مجتمع يتيح للجميع فرص المشاركة والإسهام في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم شركاء فاعلون في التنمية والإنتاج، وأن تمكينهم يتطلب تجاوز مفهوم إتاحة فرص العمل إلى بناء بيئات مهنية آمنة ودامجة، تراعي احتياجاتهم الفردية، وتستثمر في قدراتهم، وتضمن استدامة مشاركتهم وتطورهم المهني.

وأوضح أن الصحة المهنية والدمج يمثلان مسارين متكاملين، وأن مستقبل العمل ينبغي أن يقوم على تصميم بيئات تتسع للجميع، وتنظر إلى تنوع القدرات باعتباره مصدر قوة وقيمة مضافة للإنتاج والابتكار.

واستعرض في هذا السياق جهود الهيئة في ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية، من خلال تمارين الإخلاء الدورية، وورش الإخلاء الآمن والإسعافات الأولية، وبرامج التوعية والتدريب، إلى جانب إعداد دليل إخلاء أصحاب الهمم الذي يحدد إجراءات التعامل مع أنواع الإعاقات أثناء الطوارئ، ويعزز جاهزية المؤسسات لضمان سلامة الجميع.

وأشار سعادته إلى مبادرة "همتنا لسلامتكم"، التي أطلقتها الهيئة لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في نشر ثقافة السلامة والوقاية، والتي شهدت تسجيل أول متطوع من أصحاب الهمم للمشاركة في التوعية بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تنفيذ ورش توعوية في مجالس أبوظبي، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في التوعية والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في بناء بيئات أكثر أماناً وشمولاً.

من جانبه، أكد البروفيسور الدكتور نهيان هلال، أهمية استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر الذي يجمع بين مفاهيم الصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم في منصة دولية متخصصة، مشيراً إلى أن مشاركة هذه النخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين من أنحاء العالم تعكس الثقة بما تمتلكه دولة الإمارات من إمكانات وخبرات، وما تقدمه من نموذج متقدم في تطوير منظومة الصحة المهنية وتعزيز الدمج.

وأعرب عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة والشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث، مؤكداً أهمية تكامل الخبرات العلمية والمهنية وتبادل التجارب الدولية في تطوير السياسات والممارسات التي تحمي صحة العاملين وتعزز سلامتهم ورفاههم. كما أشار إلى أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مساعي دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة المهنية لعام 2033، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة درة البلوشي، أن الصحة المهنية الشاملة تقوم على حماية صحة العاملين وتعزيز رفاههم، وتهيئة بيئات عمل تستجيب لتنوع قدراتهم واحتياجاتهم، مشيرة إلى أن الدمج ليس مجرد إتاحة فرص العمل، بل اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على توفير بيئات تحمي الجميع وتمنح كل فرد الفرصة لتوظيف إمكاناته والإسهام بفاعلية في مسيرتها.

وأوضحت أن مركز أبوظبي للصحة العامة يعمل، من خلال نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء، على رصد المخاطر وتعزيز الوقاية والتحسين المستمر لمستويات السلامة في بيئات العمل، مؤكدة أهمية الفحص المبكر والتدخلات الوقائية وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لتطوير خدمات الصحة المهنية وجعلها أكثر سهولة وإتاحة، مع إشراك أصحاب الهمم في صياغة مستقبل العمل.

بدورها، أكدت الدكتورة فاطمة الجسمي، أهمية الوقاية والتدخل المبكر في تعزيز صحة أفراد المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة، مشيرة إلى أن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل طلبة الطب منذ المراحل الأولى لدراستهم، وتعريفهم بأساسيات التشخيص المبكر والتدخل الصحي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على دعم صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

ويتناول المؤتمر برنامجاً علمياً وتطبيقياً متكاملاً يتضمن 21 جلسة علمية موزعة على يومي انعقاده، إلى جانب 7 ورش عمل متخصصة، فضلاً عن معرض مصاحب وأربع فقرات تستعرض قصص نجاح أصحاب الهمم، بما يوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب الدولية في مجالات الصحة المهنية والوقاية والدمج المهني والمجتمعي.

وتناقش الجلسات مجموعة من المحاور الحيوية، تشمل تطوير منظومات الصحة المهنية، وتهيئة أماكن العمل الآمنة والميسّرة لأصحاب الهمم، والوقاية والفحص المبكر، والتدخلات الصحية المهنية وإطالة الحياة الوظيفية، وتعزيز الصحة النفسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير خدمات الصحة المهنية، إلى جانب حوكمة البيانات والأطر الأخلاقية والسياسات المستقبلية الداعمة لبيئات العمل الشاملة.

كما تتناول ورش العمل موضوعات تطبيقية تشمل صحة الفم والصحة العامة والرفاه لأصحاب الهمم، وبناء بيئات عمل صحية، وتحويل السياسات إلى ممارسات عملية، والسلامة المهنية والصحة الصناعية، وأدوات تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، فضلاً عن أهمية إشراك أصحاب الهمم في صياغة السياسات وتطوير الممارسات الداعمة لدمجهم مهنياً.

ويشهد المؤتمر معرضاً مصاحباً يستعرض مجموعة من التجارب والممارسات المتخصصة، إلى جانب فقرات تسلط الضوء على قصص نجاح أصحاب الهمم وإنجازاتهم، وتبرز أثر توفير الفرص والبيئات الداعمة في تعزيز مشاركتهم وإسهاماتهم في مختلف مجالات العمل والحياة.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، شركة أدنوك، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أدنيك للفعاليات، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية وتضافر الخبرات المؤسسية والعلمية لدعم منظومة الصحة المهنية، وتعزيز الممارسات الداعمة لدمج أصحاب الهمم في مختلف القطاعات المهنية.

ويكتسب المؤتمر أهمية إضافية في سياق مساعي دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة المهنية لعام 2033 (ICOH 2033)، حيث تمثل استضافة أبوظبي لهذا الحدث الدولي فرصة لإبراز ما تمتلكه الدولة من خبرات وكفاءات وطنية، وبنية تحتية متطورة، وشراكات مؤسسية وعلمية قادرة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى اجتماع البورد الدولي للمنظمة الدولية للصحة المهنية، المقرر عقده في العاصمة الإيطالية روما في الثاني من ديسمبر المقبل، للنظر في ملفات الدول المتقدمة لاستضافة مؤتمر 2033، في محطة مهمة ضمن مسار ترشح دولة الإمارات، وتطلعها إلى نيل ثقة أعضاء البورد والانتقال إلى المرحلة التالية من المنافسة على الاستضافة.

ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم امتداداً لرؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز منظومة الصحة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل تتيح للجميع فرص المشاركة والإنتاج، بما يعكس التزام الدولة بتطوير الممارسات والسياسات الدولية الداعمة للصحة المهنية والدمج.