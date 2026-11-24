دبي في 24 نوفمبر/ وام / أعلنت ماستركارد عن انضمامها إلى "برنامج المستثمر الصغير"، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع شركة "الصكوك الوطنية" للادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، ومؤسسة صندوق المعرفة.

وتجمع هذه المبادرة المشتركة بين التثقيف المالي والخبرات المتخصصة في التمويل الرقمي والتوجهات التعليمية لدولة الإمارات، لتلبية الحاجة المتزايدة إلى تزويد الأجيال الناشئة بالمعارف والمهارات المالية التي تؤهلها للمستقبل، وتعزيز فهمها لمنظومة الخدمات المالية الرقمية.

وينظم "برنامج المستثمر الصغير" في عدد من المدارس المختارة في دبي، ويعد من البرامج الرائدة في مجال التثقيف المالي على مستوى المنطقة، إذ يهدف إلى تنمية الوعي والمعرفة المالية لدى الطلبة منذ سن مبكرة. وقد جرى إطلاق البرنامج بين شركة الصكوك الوطنية ومؤسسة صندوق المعرفة في عام 2024.

وستقدم شركة "الصكوك الوطنية" ورش عمل حول الثقافة المالية والاستثمار وبناء الثروات، فيما تعتزم ماستركارد دعم البرامج من خلال جلسات لتبادل الخبرات والمعرفة، تتناول موضوعات مثل التمويل الرقمي والهوية الرقمية وخصوصية البيانات والترميز الرقمي والأمن السيبراني والاستخدام المسؤول لوسائل الدفع الرقمية.

ومن جانبها، ستدعم مؤسسة صندوق المعرفة تصميم البرنامج والتنسيق مع الجهات المعنية في المدارس، ومتابعة أثره التعليمي.

كما ستبحث الجهات الثلاث فرص تدريب المعلمين، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التكامل مع المبادرات التعليمية الأخرى.

وقالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس والمديرة الإقليمية لماستركارد في الإمارات وسلطنة عُمان، إن الشمول المالي يبدأ بتزويد الأجيال الناشئة بالمعرفة التي تمكّنها من اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق إمكاناتها، ومع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات التجارية، بات من الضروري أن يشمل التثقيف المالي توعية الطلبة بكيفية حماية هويتهم الرقمية، والتعرف على المخاطر، واستخدام وسائل الدفع الرقمية بمسؤولية، ومن خلال تعاوننا مع الصكوك الوطنية ومؤسسة صندوق المعرفة.

وأضافت: نتطلع إلى مشاركة خبراتنا في مجال التمويل الرقمي، بما يسهم في ربط هذه المهارات بحياة الطلبة اليومية. ومع احتفالنا بمرور 40 عاماً على تواجد ماستركارد في دولة الإمارات، نؤكد التزامنا بمواصلة دعم مسيرة تقدم الدولة ونجاحاتها من خلال تمكين الجيل القادم من المشاركة بأمان في الاقتصاد الرقمي.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن تعزيز الوعي المالي منذ سن مبكرة يعد من أكثر الوسائل فعالية لترسيخ عادات الادخار مدى الحياة، وإعداد أفراد يتمتعون بالثقة في إدارة شؤونهم المالية، ويستفيد اليوم من "برنامج المستثمر الصغير" أكثر من 17 ألف طالب وطالبة في 30 مدرسة، ونتطلع إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل 50 مدرسة وأكثر من 75 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2028.

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة: نلتزم في مؤسسة صندوق المعرفة بدعم أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال إثراء التجارب التعليمية للطلبة وتنمية المهارات الحياتية الأساسية التي تؤهلهم للمستقبل، ويعكس تعاوننا مع ماستركارد والصكوك الوطنية أهمية الشراكة مع مختلف الجهات المعنية في تعزيز المنظومة التعليمية في دبي، وربط ما يتعلمه الطلبة داخل الفصول المدرسية بالتجارب العملية في حياتهم اليومية، ومن خلال "برنامج المستثمر الصغير"، ونسعى إلى تمكين الجيل القادم من اكتساب المهارات المالية والرقمية الأساسية، وتعزيز قدرته على اتخاذ قرارات مسؤولة، وإعداده للمساهمة في اقتصاد دبي المستقبلي.

وجرى إطلاق "برنامج المستثمر الصغير" في عام 2024، بهدف تعريف الطلبة، ولا سيما طلبة الصفين الخامس والسادس، بالمفاهيم المالية الأساسية، التي تشمل إدارة الأموال وأنظمة الدفع والقروض والديون والادخار والاستثمار والتأمين التكافلي الإسلامي والتخطيط المالي طويل الأجل.