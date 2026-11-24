أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / اختتمت منافسات النسخة السادسة من سباقات التلواح التمهيدية للصقور للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة 252 صقاراً تنافسوا من خلال 657 صقراً في 44 شوطاً أقيمت على مدار عشرة أيام، في انطلاقة عكست جاهزية المشاركين وقوة المنافسة قبل بدء البطولات الرئيسية للموسم.

وأقيمت المنافسات في ميداني لهباب بدبي والفلاح بأبوظبي لمسافتي 300 و400 متر، وشملت فئات الشيوخ والعامة مفتوح والعامة ملاك، إلى جانب أشواط إنتاج المزارع والإنتاج المحلي، ضمن جولتين شهدتا حضوراً لافتاً للصقارين ومستويات تنافسية متقاربة.

وشهدت البطولة تقارباً في المستويات الفنية بين الصقور المشاركة، انعكس في الفوارق الزمنية المحدودة التي حسمت عدداً من الأشواط أمس، بما أبرز حجم الاستعدادات التي بذلها الصقارون لإعداد صقورهم، وأكد أهمية السباقات التمهيدية في قياس مستويات الأداء والجاهزية قبل انطلاق البطولات الرئيسية للموسم.

وتهدف سباقات التلواح التمهيدية إلى إعداد الصقور والصقارين للموسم الرياضي، واختبار جاهزيتهم الفنية في بيئة تنافسية منظمة، إلى جانب تعزيز مفهوم الإعداد التدريجي وفق معايير فنية وتنظيمية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات المنافسة وتحسين جودة الأداء.

ويحرص اتحاد الإمارات للصقور على أن تشكل هذه السباقات منصة لاكتشاف المواهب الشابة واستقطاب الصقارين الجدد، من خلال توفير بيئة تدريبية وتجريبية تساعدهم على اكتساب الخبرات، وتمهد لمشاركتهم في البطولات الكبرى بمستويات أعلى من الجاهزية والثقة.

وأكد راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، أن السباقات التمهيدية شكلت انطلاقة قوية لأجندة بطولات الموسم الرياضي 2026-2027، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه الصقارون، وحرصهم على استهلال الموسم بأفضل صورة، وما حققوه من نتائج متميزة مع صقورهم على مدار أيام المنافسات، مؤكداً أهمية هذه البطولة في اختبار الجاهزية الفنية وتعزيز الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير هذه الرياضة الأصيلة وضمان استدامتها، والارتقاء بمختلف مكوناتها إلى أعلى المستويات الفنية والتنظيمية، بما يعزز مكانتها ويحافظ على إرثها للأجيال المقبلة.

وتأتي إقامة البطولة ضمن جهود اتحاد الإمارات للصقور لتطوير منظومة السباقات والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يدعم صون الموروث العريق لرياضة الصقور، ويعزز استدامتها ونقل معارفها ومهاراتها إلى الأجيال المقبلة، استلهاماً من مبادئ وثيقة الشيخ زايد في الصقارة وما تجسده من قيم أصيلة في المحافظة على هذا الإرث الوطني.