أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / انطلقت مساء أمس، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، أولى حلقات البثّ المباشر من الموسم الخامس لبرنامج «المنكوس»، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث، وتبثّه قناتا «أبوظبي» و«بينونة».

ويأتي الموسم الخامس في إطار جهود هيئة أبوظبي للتراث لصون فنّ المنكوس، والتعريف بمكانته في الموروث الشعري النبطي، ودعم المواهب في أدائه، بما يسهم في نقله إلى الأجيال الجديدة.

وجرت الحلقة بحضور سعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وسعيد بن كرّاز المهيري، مستشار التراث في الهيئة ومدير برنامج «المنكوس».

وشهدت الحلقة مشاركة ستة متنافسين، هم حمد إبراهيم آل عامر اليامي، وحمد صالح آل حديبي المري، وسالم محمد آل دحباش المري، وعلي حمد الصخابرة، ووليد منصور العزيزي من السعودية، وعبدالرحمن الزبداني المري من قطر. وقدّم المشاركون ألحانهم أمام لجنة التحكيم التي تضمّ محمد بن مشيط المري من الإمارات، وشايع فارس العيافي من السعودية، والدكتور حمود جلوي من الكويت، ومتعب بن كرّوز المري من قطر.

ونال علي حمد الصخابرة 48 درجة من أصل 50، وحمد صالح آل حديبي المري 47 درجة، فتأهّلا مباشرةً إلى المرحلة الثانية بقرار لجنة التحكيم. وانتقل إلى تصويت الجمهور وليد منصور العزيزي بـ46 درجة، وحمد إبراهيم آل عامر اليامي وسالم محمد آل دحباش المري بـ45 درجة لكلٍّ منهما، وعبدالرحمن الزبداني المري بـ44 درجة ، وتُضاف درجة تصويت الجمهور، من أصل 50، إلى درجة لجنة التحكيم لكلّ مشارك، ليتأهّل صاحبا أعلى مجموع من أصل 100 درجة. ويُتاح التصويت عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتطبيقه.

واستُهلّت الأمسية بلوحة فنية بعنوان «فخر العرب»، أُهديت إلى قيادة الدولة الرشيدة واللوحة من كلمات الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي وألحان الفنان سلطان البريكي، وشارك في أدائها ياسر الجنيبي وعبدالله الصخابرة ومحمد حسين الراشدي وطالب المري، من نجوم البرنامج.

وتمتدّ المرحلة الأولى على ثلاث حلقات، يتنافس في كلٍّ منها ستة مشاركين على أربع بطاقات للتأهّل. وينتقل 12 مشاركاً إلى المرحلة الثانية، ثم يتقلّص العدد إلى ثمانية في ربع النهائي وستة في نصف النهائي، ويواصل الستة المنافسة حتى الحلقة الختامية.

ويُحسم ترتيب المتنافسين في النهائي بواقع 60% لدرجات لجنة التحكيم و40% لتصويت الجمهور.

ويحصل الفائز بلقب «فارس المنكوس» على مليون درهم، فيما تبلغ جوائز المراكز من الثاني إلى السادس 500 ألف و300 ألف و200 ألف و150 ألفاً و100 ألف درهم، على الترتيب.

وتتواصل منافسات الموسم في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، 30 نوفمبر، بمشاركة ستة متنافسين جدد على مسرح شاطئ الراحة.