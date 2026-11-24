دبي في 24 نوفمبر/ وام / استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع البناء والإنشاءات خلال لقاء أعمال نظمته اليوم في مقرها الرئيسي على هامش فعاليات معرض "الخمسة الكبار"؛ حيث استقطب اللقاء 155 مشاركاً من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، والذين اطلعوا على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع.

وتم تنظيم لقاء الأعمال على هامش معرض الخمسة الكبار، الحدث الأضخم من نوعه في قطاع البناء والانشاءات والذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى 26 نوفمبر الحالي؛ حيث تم خلال اللقاء تسليط الضوء على مستجدات القطاع، بالإضافة إلى الفرص المتنوعة التي تزخر بها دبي للشركات والمستثمرين.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن المشاريع والخطط التنموية الطموحة في دبي تتيح فرصاً واعدة للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات، مؤكداً الالتزام بمساعدة الشركات العاملة في القطاع لتطوير شراكات تدعم نمو أعمالها وتوسعها.

وأضاف: يشكل تعزيز التكامل بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع عاملاً مهماً في رفع كفاءة منظومة البناء والتشييد، ومواكبة الطلب المتنامي على المشاريع العمرانية والبنية التحتية، كما يسهم توسيع قنوات التعاون بين الشركات المحلية والدولية في تبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، بما يعزز تنافسية القطاع وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستقبلية في دبي.

واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي وما توفره من فرص واعدة لنمو الشركات وتوسيع أنشطتها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات، كما سلّط الضوء على البرامج والمبادرات التي تقدمها غرفة دبي العالمية لتمكين الشركات من استكشاف فرص الأعمال في الأسواق الدولية، وتوسيع حضورها التجاري والاستثماري عالمياً، إلى جانب جهود الغرفة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وتناولت الفعالية أبرز العوامل المحفزة لنمو قطاعي البناء والإنشاءات والعقارات في دبي، وفي مقدمتها المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والطيران والتطوير العقاري، وما توفره من فرص تجارية واستثمارية واعدة للشركات العاملة في القطاع والأنشطة المرتبطة به.

كما استعرض اللقاء أحدث التوجهات في مجالات الابتكار والاستدامة، والفرص الناشئة في تطوير مواد البناء المستدامة، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتقنيات البناء الذكية، وحلول التشييد المتقدمة.