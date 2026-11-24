رأس الخيمة في 24 نوفمبر/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، احتفالات أكاديمية رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ55، التي أقيمت في فرعها بمدينة الرمس.

وأكد سموه أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها مسيرة قيام دولتنا، وما أرسته من مبادئ الوحدة والتلاحم والتكاتف، وما تحقّق في ظلها من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف المجالات، بفضل الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم.

وأشار سموه إلى أن هذه الاحتفالات تجسّد أسمى مشاعر الولاء والانتماء للوطن، وتعزّز في نفوس الأجيال الجديدة معاني المسؤولية والاعتزاز بالهوية الوطنية، مؤكداً أهمية دور المؤسسات التعليمية في غرس هذه المبادئ وترسيخها، وتعريف الطلبة بتاريخ وطنهم ومسيرته وإنجازاته.

وأعرب المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم بتشريف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ومشاركته الطلبة احتفالاتهم بعيد الاتحاد.

وتضمن الحفل عروضاً فنية وفقرات ثقافية قدمها طلبة الأكاديمية، جسّدت مشاعر الفخر بالوطن وإنجازاته، وعكست اعتزازهم بالهوية الوطنية ومبادئ الاتحاد.

حضر الاحتفال عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء أمور الطلبة.