أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ انطلقت في أبوظبي، اليوم، أعمال الاجتماع العام الثالث والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" الذي يُعقد ضمن رئاسة دولة الإمارات للمجموعة لعام 2026.

حضر الافتتاح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وسعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة "مينافاتف"، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، نائب رئيس المجموعة، وسعادة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المراقبة.

ويناقش الاجتماع أولويات المجموعة للمرحلة المقبلة، ومستجدات الجولة الثالثة من التقييم المتبادل، ودعم جاهزية الدول الأعضاء، وبرامج المساعدات الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص. كما يتناول تطوير الحوكمة والعمل المؤسسي، وتبادل الخبرات في مواجهة المخاطر الناشئة، وسبل تعزيز مساهمة المجموعة في الشبكة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمّن حفل الافتتاح عرضاً مرئياً استعرض أبرز إنجازات رئاسة دولة الإمارات للمجموعة خلال عام 2026، والمبادرات والجهود المنفذة بالتعاون مع السكرتارية والدول الأعضاء والشركاء، في دعم الجاهزية للتقييم المتبادل، وتطوير الحوكمة والعمل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز برامج بناء القدرات.

وألقى معالي خالد محمد بالعمى كلمة دولة الإمارات في افتتاح الاجتماع، معرباً عن شكره وتقديره لمجموعة "مينافاتف" والدول الأعضاء على دعمها المتواصل للعمل المشترك.

وأكد معاليه أن نهج دولة الإمارات القائم على التنمية والانفتاح وبناء الشراكات الدولية يرتكز على إيمان راسخ بأن الاستقرار يهيئ فرص الازدهار، وأن حماية نزاهة النظام المالي تمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو، وترسيخ الثقة، والحفاظ على مكتسبات التنمية، موضحا أن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تمثل أولوية وطنية تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، والتزاماً راسخاً ومسؤولية مستدامة تجاه المجتمع والاقتصاد والشركاء الدوليين.

وقال معاليه: "انطلاقاً من مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، تدرك دولة الإمارات أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به في ربط الأسواق وتيسير حركة الأعمال والاستثمار. وستواصل الدولة تطوير منظومتها الوطنية، وإرساء ثقافة النزاهة والمسؤولية، بما يضمن استدامة هذا النهج وقدرته على مواكبة المتغيرات، إلى جانب الدعم الثابت للعمل متعدد الأطراف ودور المؤسسات الدولية والإقليمية في ترسيخ المعايير الدولية وبناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة".

وأشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة "مينافاتف" في ترسيخ الشراكة الإقليمية ودعم الثقة في الأنظمة المالية وتعزيز مساهمة المنطقة في الجهود الدولية، مؤكداً حرص دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة لعام 2026، على مواصلة دعم مسيرتها بما يخدم الدول الأعضاء ويعزز استقرار المنطقة وازدهارها.

من جانبه، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، أن قوة المنظومة الإقليمية لمواجهة الجرائم المالية تتعزز بتقدم جميع الدول الأعضاء، وأن كل نجاح تحققه دولة عضو يدعم قدرة المنطقة على حماية أنظمتها المالية، موضحا أن الاجتماع يأتي في مرحلة تتطلب تعزيز الجاهزية وتكامل الجهود، ومشدداً على أهمية أن يقترن التقدم الوطني بتعاون إقليمي فاعل ومستدام لمواجهة المخاطر العابرة للحدود.

وأكد أن الالتزام المؤسسي رفيع المستوى يشكل أساساً لنجاح الجهود الوطنية، من خلال ترجمته إلى أولويات واضحة، وتنسيق مؤسسي فاعل، وتكامل بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، ونتائج ملموسة في الكشف عن الجرائم وتعقب عائداتها ومصادرتها وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضح سعادته أن الجولة الثالثة من التقييم المتبادل تمثل فرصة لتعزيز فاعلية المنظومات الوطنية وترسيخ الإصلاحات وتوجيه الجهود وفقاً للمخاطر، مشيراً إلى استمرار المجموعة في مساندة الدول الأعضاء خلال مراحل الاستعداد والتقييم والمتابعة، مع الحفاظ على موضوعية التقييمات وجودتها واتساقها.

وشدد على أهمية دعم الدول التي تواجه ظروفاً وتحديات استثنائية، والحفاظ على القنوات المالية الرسمية والآمنة، والاستثمار في الكفاءات البشرية والمعرفة المتخصصة، وتعزيز إسهام المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتدريب في تطوير القدرات وفهم المخاطر المستجدة.

بدوره، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي أهمية الأثر الاقتصادي للعمل الذي تقوده مجموعة "مينافاتف"، وما تمثله الثقة في قدرة المؤسسات على فهم المخاطر وإدارتها من أهمية للمصالح الاقتصادية لدول المنطقة، مشيرا إلى أن الدول العربية قطعت شوطاً في تطوير تشريعاتها، ومؤكداً حرص صندوق النقد العربي على مواصلة التعاون مع المجموعة.

ونوه إلى ثلاث أولويات تشمل توجيه قرارات الرقابة وتخصيص الموارد وفق نتائج تقييم المخاطر، وتعزيز قدرة المؤسسات على تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، والحفاظ على انفتاح قنوات التمويل المشروعة، مشددا على أهمية تمكين وحدات المعلومات المالية من استخدام المعلومات في الوقت المناسب، وتعزيز التعاون الإقليمي وسرعة الاستجابة بين الجهات النظيرة، ومؤكداً أن الحفاظ على قنوات التمويل المشروعة يحظى باهتمام خاص لدى الصندوق، ومبرزاً قيمة النهج القائم على المخاطر في تحقيق ذلك.

وأعرب سعادة سليمان بن رشيد الجبرين، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على استضافة الاجتماع العام الثالث والأربعين للمجموعة، والدعم الذي قدمته خلال رئاستها للمجموعة لعام 2026.

وقال إن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة تشهد مناقشة أول تقرير تقييم متبادل للمجموعة ضمن الجولة الثالثة، بما يتيح قياس فاعلية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المنطقة، وقدرتها على التكيف مع التهديدات والمخاطر المستجدة، وحماية النزاهة المالية والسمعة الدولية.

وأوضح أن سكرتارية المجموعة نظمت عدداً من الجلسات والفعاليات المصاحبة لدعم الدول الأعضاء في تطوير منظوماتها، من بينها جلسة لاستعراض تجارب دول من خارج المنطقة في عمليات التقييم المتبادل والدروس المستفادة منها، بما يدعم استعدادات الدول الأعضاء للتقييم.

وأكد اهتمام المجموعة بتعزيز التعاون مع مراكز البحث العلمي، ودورها في دراسة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، موضحاً أن الملتقى الثاني لمراكز البحث والتطوير عُقد بمشاركة نحو ثمانية مراكز بحثية من داخل المنطقة وخارجها.

وأشار إلى عقد حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الاحتيال، في إطار مواكبة المجموعة للأنماط المستجدة لغسل الأموال، وتبادل الرؤى بين كبار المسؤولين بشأن الاستجابات المؤسسية وأشكال التعاون على المستويين الإقليمي والدولي وبين القطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن يُطرح خلال الاجتماع مقترح مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وأنشطة غسل الأموال المرتبطة به، لتطوير استجابة إقليمية أكثر استباقية وفاعلية، بالاستفادة من التجارب الوطنية والخبرات الدولية.

ويركز المقترح على الوقاية والإنذار المبكر، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة والمؤسسات المالية والمنصات الرقمية، وتسريع تتبع العائدات الإجرامية بما فيها الأصول الافتراضية، ودعم استرداد الأموال وإعادتها إلى المتضررين وفق الأطر القانونية.

وسلّط العرض المرئي لإنجازات الرئاسة الإماراتية الضوء على التواصل المباشر مع كلٍّ من سوريا والأردن وفلسطين لدعم الجهود الوطنية وتعزيز الجاهزية والتنسيق المؤسسي، إلى جانب اللقاءات مع جيبوتي والصومال لبحث احتياجات الدعم الفني والتدريب، بما يعكس نهج المجموعة في الاستجابة لأولويات أعضائها وظروفهم.

كما تناول توسيع حضور المجموعة في المحافل الدولية، بما شمل اجتماعات مجموعة العمل المالي "فاتف"، واجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والقمة العالمية لمكافحة الاحتيال في فيينا، والندوة الدولية للجريمة الاقتصادية في كامبريدج، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

وأبرز العرض المشاركة الأولى للمجموعة في الأولمبياد الدولي للأمن المالي، ودعم الكفاءات الشابة، وتعزيز التعاون مع المجموعات الإقليمية النظيرة، إلى جانب جهود الرئاسة والسكرتارية واللجنة الاستشارية في تطوير منظومة الحوكمة وآليات العمل ومتابعة الأولويات والمشاريع المؤسسية.