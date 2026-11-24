دبي في 24 نوفمبر/ وام / نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الليسيلي احتفالية وطنية تحت عنوان "روح الاتحاد 55" وذلك في استراحة تل الزعفران بمنطقة المرموم احتفاءً بعيد الاتحاد وتجسيداً لقيم الوحدة والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية من خلال باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والفنية والتفاعلية التي استحضرت ملامح من تاريخ الإمارات وموروثها الثقافي الأصيل.

وقالت اليازية السبوسي مدير فرع جمعية النهضة النسائية بدبي في الليسيلي إن احتفالية "روح الاتحاد 55" تأتي تجسيدا لحرص الجمعية على ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في نفوس أفراد المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن وموروثه الثقافي الأصيل من خلال فعاليات تفاعلية تجمع بين المتعة والمعرفة والتجربة الحية.

وأكدت أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يمثل مناسبة متجددة لاستذكار مسيرة الآباء المؤسسين وما أرسته من قيم الوحدة والتلاحم والعطاء ...مشيرة إلى أن تنوع الأنشطة بين الفنون التراثية والحرف التقليدية والألعاب الشعبية والمبادرات الإبداعية أتاح مساحة لمشاركة مختلف الفئات العمرية وعزز التواصل بين الأجيال بما يسهم في نقل الموروث الإماراتي والحفاظ عليه بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وشهدت الاحتفالية عروضاً تراثية وفنية أعادت إحياء جوانب من حياة الآباء والأجداد وأبرزت ثراء الموروث الإماراتي إلى جانب استعراض «ذاكرة الطريق» الذي قدم مجموعة من السيارات الكلاسيكية مسلطاً الضوء على تصاميمها وتفاصيلها التي تعكس حقباً من تاريخ التنقل والحياة في الماضي في مشهد بصري مميز أضفى على المناسبة طابعاً تراثياً خاصاً.

وجاءت الاحتفالية في مجملها لتجمع بين استحضار الموروث الوطني والانفتاح على الإبداع والابتكار وتوفير مساحة تفاعلية للأجيال المختلفة للتعبير عن حب الوطن والاعتزاز بتاريخه وإنجازاته وترسيخ روح الوحدة والتلاحم الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية بما يضمن انتقال الموروث الثقافي والتراثي الأصيل إلى الأجيال القادمة ويجسد روح الاتحاد التي شكلت أساس مسيرة الإمارات ونهضتها وإنجازاتها المتواصلة.