العين في 24 نوفمبر /وام/ استضافت مكتبة زايد المركزية، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2026، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، جلسة حوارية بعنوان "المكتبات والمؤسسات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة: تكامل الأدوار نحو منظومة معرفية مستدامة"، ضمن برنامج أبوظبي للثقافة المصاحب للمهرجان، تناولت دور الشراكات المؤسسية في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات، وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتوسيع نطاق الخدمات المعرفية المقدمة للجمهور.

وشارك في الجلسة سعادة فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، وحاوره سلطان المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، بحضور عدد من المهتمين بقطاع المكتبات والمؤسسات الثقافية.

وأكد المعمري، أن المكتبات تشهد تحولاً كبيراً في طبيعة أدوارها وخدماتها؛ إذ لم تعد تقتصر على حفظ الكتب وتصنيفها وإعارتها، بل أصبحت مراكز معرفية ومجتمعية تقدم خدمات متنوعة للباحثين والطلاب والجمهور، مشدداً على أهمية مواكبة أمناء المكتبات لهذه التحولات من خلال التدريب المستمر واكتساب المهارات الحديثة في إدارة المعلومات والأرشفة والبحث العلمي.

وأوضح أن جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات عملت خلال نحو عشر سنوات على بناء منظومة متكاملة لتطوير القطاع، مشيراً إلى استفادة نحو 1800 متخصص من أنشطتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2026، إلى جانب تنظيم مؤتمر وثلاثة ملتقيات وعدد من البرامج التدريبية المتخصصة، مع التطلع إلى توسيع نطاق هذه البرامج خلال العام 2027.

وأشار إلى أن الجمعية أجرت أربع دراسات مسحية لرصد واقع المكتبات في دولة الإمارات، شملت احتياجاتها وتحدياتها ومدى استفادتها من التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن نتائج هذه الدراسات تشكل أساساً لتصميم البرامج التدريبية وتطوير الخدمات.

وتطرق المعمري إلى الشراكات التي تجمع الجمعية بالمكتبات العامة والأكاديمية والمؤسسات الثقافية في إمارات الدولة، فضلاً عن مشاركاتها في المؤتمرات العربية والدولية، ومنها فعاليات الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، وإسهامها في تحديث بيانات المكتبات الإماراتية ضمن الخريطة العالمية للمكتبات.

واستعرض جهود الجمعية في ترجمة إصدارات متخصصة صادرة عن جمعية المكتبات الأمريكية إلى اللغة العربية، وإعداد معاجم للمصطلحات الحديثة في قطاع المعلومات، بما يسهم في توفير مراجع علمية للعاملين في المكتبات، وتطوير مهاراتهم المهنية والبحثية.

وشهدت الجلسة مداخلة من حمد الحميري، مدير إدارة المكتبة الوطنية، تناول خلالها أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات المعرفية، والعمل على بناء نظام وطني للمعلومات وربط المكتبات لتسهيل الوصول إلى مقتنياتها ومصادرها، بما يتيح للباحثين والقراء التعرف إلى الكتب المتوافرة في إمارات الدولة دون الحاجة إلى الانتقال بين المكتبات.

وأشار الحميري، إلى أهمية تطوير مؤشرات القراءة والتعرف إلى اهتمامات الشباب والأسر وعاداتهم القرائية، ودور المكتبات المدرسية وأندية القراءة في ترسيخ العلاقة بالكتاب منذ الصغر، مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي في توسيع الاستفادة من الخدمات المعرفية.

وتأتي الجلسة ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان العين للكتاب، الذي يشهد في دورته السابعة عشرة مشاركة 230 جهة عارضة، ويقدم مجموعة من الجلسات الحوارية والأنشطة الثقافية والمعرفية التي تجمع الكتّاب، والباحثين، والمؤسسات الثقافية، والجمهور.