رأس الخيمة في 24 نوفمبر/ وام / أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة اليوم عن عودة مهرجان فن رأس الخيمة 2027، أحد أبرز الفعاليات المرتقبة على الأجندة الثقافية لدولة الإمارات برعاية تقديمية من بنك رأس الخيمة.

وتُقام الدورة الخامسة عشرة للمهرجان، التي تمثل محطة بارزة في مسيرته، من 22 يناير إلى 14 فبراير 2027 في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، تحت شعار "ضائع في الترجمة"، ويتلاقى تحت مظلّتها الفنانون والثقافات من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في المهرجان 175 فناناً ينتمون لأكثر من 60 جنسية، ويقدمون ما يزيد على 200 عمل فني وتجربة إبداعية في مجالات التصوير الفوتوغرافي والرسم والتخطيط والنحت والأعمال التركيبية، إضافة إلى فن الفيديو والفنون الرقمية وتُعرض هذه الأعمال وسط أجواء تراثية في قرية الجزيرة الحمراء، التي تضم منازل وأفنية وأزقة مرممة.

يُذكر أن قرية الجزيرة الحمراء، التي أسستها قبيلة الزعاب في أواخر القرن السادس عشر، مدرجة ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لليونسكو في دولة الإمارات، ويستقبل المهرجان زواره مجاناً، كما يواصل المعرض الخارجي استقبال الزوار حتى 31 مارس 2027.

ويركز المهرجان على ثلاثة محاور يحمل أولها عنوان "هويات مغتربة" ويتناول قضايا الانتقال من البيئة الأصلية والاغتراب والنزوح، أما المحور الثاني "ابتكار الوطن"، فينظر إلى الانتماء بوصفه بناءً يشيده الأفراد من خلال الذاكرة والعلاقات والعادات، بينما يستكشف المحور الثالث "المساحة البينية" حالة التواجد في منطقة وسطى باعتبارها فضاءً خصباً للإبداع.

وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة إن المهرجان، تحول إلى منصة تجمع الفنانين والجمهور من مختلف أنحاء الإمارات والعالم، ويتمحور المهرجان حول عملنا لتوفير مساحة آمنة وشاملة تستقبل الفنانين من شتى الخلفيات والجنسيات، وتُقدر جهودهم، وتحتفي بإبداعاتهم ومواهبهم وتجاربهم الفريدة مشيرة إلى أن شعار "ضائع في الترجمة" يعبر عن تنوع الثقافات واللغات ووجهات النظر في دولة الإمارات، وكيف تكتسب حياتنا معنىً أعمق بفضل هذا التنوع.

وإلى جانب المعارض، يزخر المهرجان ببرنامج حيوي يجمع بين الفن والتراث والمجتمع، ويضم مجموعة من العروض الترفيهية، وورش العمل التفاعلية، والدورات التخصصية، والجولات الإرشادية، وتجارب الطهو الحصرية.

يذكر أن مهرجان فن رأس الخيمة انطلق عام 2013 من تنظيم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وهو مبادرة غير ربحية، حيث تُخصص جميع عوائد الرعاية لدعم المهرجان، علماً بأن المهرجان لا يبيع الأعمال الفنية، وقد استقطبت دورة عام 2026 أكثر من 38 ألف زائر.