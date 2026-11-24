أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / اختُتمت اليوم في أبوظبي أعمال قمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2026" التي استضافتها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على مدار ثلاثة أيام، ركزت خلالها على دور الجامعات في إعداد الكفاءات، وتحويل مخرجات البحوث إلى أثر اقتصادي، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الصناعي والحكومي.

عُقدت القمة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ونظمتها مؤسسة "كيو إس"، حيث جمعت نخبة من قيادات مؤسسات التعليم العالي وصنّاع السياسات والباحثين وممثلي القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، وذلك في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر، تحت شعار "جامعات مستعدة للمستقبل واقتصادات مستعدة للمستقبل".

حضر اليوم الختامي للقمة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة والدكتور أشوين فرنانديز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كيو إس" في الهند ونائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية والتعاون الدولي في المؤسسة ، وسعادة البروفيسور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص ، والدكتور تود لورسن، مستشار الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: ناقش قادة مؤسسات التعليم العالي وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم آليات تعزيز دور الجامعات في بناء اقتصادات المستقبل وقدمت الأفكار التي طُرحت خلال قمة كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2026، بدءاً من تحويل مخرجات البحوث إلى مشاريع تجارية، وصولاً إلى إعداد خريجين لعالم يقوده الذكاء الاصطناعي، تصوراً واضحاً للأولويات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة المقبلة. وتعكس رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات للقمة الأولوية الوطنية المتمثلة في مواءمة التعليم العالي مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدولة.

وقال الدكتور أشوين فرنانديز: يكمن المعيار الحقيقي لنجاح الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي في ما يمكن للطرفين تحقيقه معاً، وما يصعب على كل طرف إنجازه بمفرده، حيث يمكن لأصحاب العمل إطلاع الطلبة على تحديات واقعية من بيئة العمل وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل على إيجاد حلول لها وفي المقابل، تتيح الجامعات للشركات الاستفادة من البحوث والخبرات التي تساعدها على اختبار أفكار جديدة. وقد أظهرت النقاشات التي شهدتها أبوظبي الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع نطاق هذا التعاون وتحقيق الجانبين معاً.

واستضافت القمة أيضاً حفل توزيع جوائز "كيو إس ستارز" الذي كرّم الجامعات تقديراً لأدائها وفق نظام التصنيف "كيو إس ستارز"، وجرى ذلك خلال حفل العشاء الذي أُقيم أمس.

واستُهل اليوم الختامي للقمة بجلسة نقاشية بعنوان "الجامعات المرنة: القيادة والمنظومات والأثر في عصر التسارع"، بمشاركة متحدثين من وزارة التربية والتعليم وكلية الإمارات للتطوير التربوي وجامعة نيويورك أبوظبي.

وركزت جلسة "آفاق جديدة: تسويق البحوث على نطاق واسع"، على سبل تحويل البحوث الجامعية إلى مشاريع تجارية وتقنيات وحلول صناعية قابلة للتوسع وذلك بمشاركة متحدثين من جامعة القديس يوسف في بيروت، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الوطنية التايوانية.

وبحثت جلسات نقاشية أخرى موضوعات شملت "الاستدامة في التصميم: بناء جامعات مستعدة للمستقبل"، التي ركزت على كيفية تحقيق الجامعات التوازن بين التزاماتها البيئية والحفاظ على استدامتها المالية على المدى الطويل، و"ما وراء التعاون: بناء شراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي تدعم النمو".

وقدمت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" جلسة بعنوان "ما بعد تبني الذكاء الاصطناعي: كيف يمكن لجامعات الشرق الأوسط تحويل التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي إلى ميزة في تطوير المهارات؟"، فيما تناولت جلسات متخصصة عُقدت على مدار الفترة الصباحية موضوعات الاستدامة والتعليم والتعلم ومهارات المستقبل.