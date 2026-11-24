الفجيرة في 24 نوفمبر /وام/ أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إطلاق الدورة الثامنة من جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي 2026–2027، تحت شعار "من الفجيرة إلى العالم… حكايات تُروى بالصورة"، وذلك بتوجيهات ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وتفتح الدورة الجديدة آفاقاً جديدة أمام المصورين والمبدعين من أنحاء العالم، من خلال ثلاثة محاور فوتوغرافية ومسابقة لفيديو الذكاء الاصطناعي تُطلق للمرة الأولى، بجوائز مالية تتجاوز 200 ألف درهم إماراتي.

وترسم الدورة مشهداً تتحول فيه قطرة ماء بين جبال الفجيرة إلى حكاية، وتكشف ملامح الإنسان عما تخفيه الكلمات، وتحمل تفاصيل الزمن شواهد على تحولات الحياة، فيما يمنح الذكاء الاصطناعي الخيال مساحة لرسم ملامح المستقبل، لتصبح الصورة لغة تتجاوز حدود اللحظة وتجمع بين الذاكرة والرؤية الإبداعية.

وأكد سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن الجائزة تمثل إحدى المبادرات الثقافية التي تحرص الهيئة على تطويرها، بمتابعة واهتمام الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الذي واكب مسيرتها منذ انطلاقتها، وأسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الفنية والثقافية.

وقال: "نسعى من خلال هذه الدورة إلى ترسيخ مكانة الفجيرة وجهةً حاضنة للمواهب، وتوفير منصة تستقطب التجارب الفوتوغرافية المتميزة، إيماناً بأن الصورة لغة إنسانية عالمية قادرة على توثيق الثقافات ومد جسور التواصل بين الشعوب".

وأضاف أن اختيار محمية وادي الوريعة محوراً رئيسياً، يعكس اهتمام الهيئة بإبراز المقومات الطبيعية والبيئية التي تتميز بها الإمارة، وتعزيز الوعي بأهمية صونها، فيما يأتي إدراج مسابقة الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع توجهاتها نحو الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في الصناعات الإبداعية.

وأشار إلى أن استقبال المشاركات يبدأ في 24 نوفمبر 2026، ويستمر حتى 6 سبتمبر 2027، على أن يُقام حفل التتويج وتكريم الفائزين خلال شهر نوفمبر 2027.

ويحمل المحور الأول والرئيسي للجائزة عنوان "محمية وادي الوريعة – الفجيرة… نبض الماء وسرّ الجبل"، ويهدف إلى توثيق الجمال الطبيعي والتنوع الحيوي للمحمية، بما يشمل الجبال والأودية والينابيع والحياة الفطرية والتكوينات الجيولوجية، وإبراز قيمتها البيئية، وخُصصت له جوائز بقيمة 30 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألف درهم للمركز الثاني، و15 ألف درهم للمركز الثالث.

ويركز المحور الثاني، "البورتريه… ما وراء الملامح"، على استكشاف العمق الإنساني من خلال صور تجسّد الشخصية والهوية والمشاعر والتجارب الحياتية، وتعبّر عن التنوع الثقافي بأساليب فنية مبتكرة. وتبلغ جوائزه 25 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث، بينما يحمل المحور الثالث، عنوان "أثر الزمن… حين يترك الزمن بصمته"، ليدعو المصورين إلى رصد التحولات التي تُحدثها السنوات في الإنسان والمكان والطبيعة، من خلال أعمال فوتوغرافية تستكشف تعاقب الأجيال، والمعالم التاريخية، وتغيرات البيئات الطبيعية والعمرانية، والتفاصيل التي تحمل شواهد الماضي، برؤية فنية تجسّد العلاقة بين الزمن والذاكرة والهوية. وتبلغ جوائزه 9 آلاف دولار أمريكي للمركز الأول، و5500 دولار للمركز الثاني، و4 آلاف دولار للمركز الثالث.

وتحت عنوان "الفجيرة 2028… رؤية إبداعية لمستقبل السياحة والترفيه"، تستحدث الجائزة مسابقة لإنتاج فيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم تصورات مستقبلية تجمع بين الهوية الطبيعية والتراثية للإمارة والتكنولوجيا والاستدامة.

وتشمل التصورات المقترحة الوجهات السياحية الذكية، والمنتجعات المستقبلية، والمغامرات الجبلية والبحرية، والتجارب الثقافية والترفيهية، على ألا تتجاوز مدة الفيديو 60 ثانية، مع تخصيص جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي للعمل الفائز.

وأكد جاسم العوضي، رئيس لجنة التحكيم، اعتماد معايير فنية ترتكز على الأصالة والمصداقية البصرية والإبداع في التكوين والمعالجة الفنية، ومدى ارتباط الأعمال بموضوعات المحاور، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وأوضح أن المشاركة متاحة للمصورين الهواة والمحترفين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بحد أقصى ثلاث صور في كل محور، شريطة أن تكون الأعمال أصلية وملتَقطة خلال عامي 2026 و2027، وألا تكون قد فازت سابقاً بجوائز أو مراكز تنافسية في مسابقات محلية أو دولية.

وأشار إلى عدم السماح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء الصور الفوتوغرافية أو إضافة عناصر إليها أو حذفها، مع إتاحة المعالجات الرقمية الأساسية التي لا تؤثر في حقيقة المشهد، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية وخصوصية الأشخاص.

وتتطلب المشاركة في المحور الرئيسي التقاط الصور داخل النطاق المعتمد لمحمية وادي الوريعة، والحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الفجيرة للبيئة، والالتزام بالتعليمات المنظمة للتصوير، فيما تُقبل أعمال المحورين الثاني والثالث من مختلف أنحاء العالم.

وكشف العوضي عن تنظيم ورش عمل متخصصة على امتداد فترة الجائزة، لتطوير مهارات المصورين وإثراء معارفهم الفنية والارتقاء بمستوى الأعمال المشاركة.

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب رئيسها جاسم العوضي، كلاً من مروة أبو ليلة، ومبارك محبوب، ويزن عمر، ومنصور المنصوري.

من جانبها، أعلنت فاطمة يوسف آل علي، المنسق العام لجائزة الفجيرة للتصوير الضوئي، عن مشاركة الجائزة خلال شهر ديسمبر المقبل في أسبوع الجونة للصورة بجمهورية مصر العربية، ضمن جهود الهيئة لتوسيع حضورها في الفعاليات الفنية الدولية.

وأوضحت أن المشاركة تتضمن إقامة معرض فوتوغرافي يستمر طوال فترة الفعالية، ويضم مجموعة من الصور الفائزة في الدورة السابعة، إلى جانب تقديم ورشة تعريفية بتاريخ 7 ديسمبر 2026، تحت عنوان "جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي… من الفجيرة إلى العالم، حكايات تُروى بالصورة"، تستعرض مسيرة الجائزة ومحاور دورتها الجديدة وفرص المشاركة فيها.

وأضافت أن هذه المشاركة تمثل فرصة لبناء شراكات مع المؤسسات المتخصصة في الفنون البصرية، وتبادل الخبرات مع المصورين والفنانين، والتعريف بالمواهب والأعمال الفائزة أمام جمهور دولي، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والفني.

ودعت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على الشروط والمعايير الفنية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة https://fujphotoawar.ae، ومتابعة مستجداتها ومواعيد الورش والفعاليات من خلال الموقع وحسابها الرسمي على منصة إنستغرام (@fujairah_photography).