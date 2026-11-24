دبي في 24 نوفمبر/ وام / يسلط معرض "ميبا 2026 - MEBAA Show" الضوء على الاستثمارات الكبيرة في إنشاء مرافق جديدة لصيانة الطائرات في المنطقة إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات دعم الطائرات ما يجعل خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات "MRO" أحد أبرز المحاور التي تتناولها الدورة المقبلة من المعرض والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر في موقع معرض دبي للطيران بدبي وورلد سنترال.

وتؤكد الدورة الحادية عشرة من المعرض أهمية خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال من بينها جيت أفييشن كوملوكس ولوفتهانزا تكنيك وجيه إس إس آي /JSSI/ ودنكان أفييشن وسيتادل أفييشن وجرين بوينت تكنولوجيز وفوكر سيرفيسز ونوماد أفييشن وساتيس وفالكون تكنيك وجي لوكس وغيرها.

وتوفر هذه المشاركة للزوار فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجاتهم المتزايدة في مجال فحص وتصليح وصيانة الطائرات.

ويسلّط مؤتمر "بيزاف توك - BizAv Talks" الذي يُعقد ضمن فعاليات معرض ميبا 2026 الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع خدمات الدعم الأرضي في ظل تزايد توجه المشغلين في المنطقة نحو الاعتماد على مزوّدي خدمات الصيانة المحليين الذين يمتلكون قدرات وإمكانات متطورة لتلبية احتياجات القطاع المتزايدة.

وقال علي أحمد النقبي المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا" إن خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات MRO تمثل عنصراً أساسياً في منظومة طيران رجال الأعمال والطيران الخاص نظراً لدورها الحيوي في ضمان أعلى مستويات السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية التي يتطلع إليها مالكو الطائرات ومشغلوها.

وأوضح النقبي أن معرض ميبا 2026 يشكل منصة تجمع الشركات المتخصصة في خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات مع قادة القطاع وتتيح لهم استكشاف أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو القطاع على المدى الطويل ومن خلال استقطاب أبرز الجهات الفاعلة في مختلف مجالات الطيران يعزز المعرض فرص الحوار والتعاون بما يدعم ترسيخ مكانة المنطقة مركزاً عالمياً رائداً لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

وشهدت الإمارات تضاعف عدد رحلات المغادرة لطائرات رجال الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 5475 رحلة.

وتشهد دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعكس تنامي الاستثمارات في قطاع خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات ومن أبرز هذه المشاريع منشأة بومباردييه الجديدة في مطار البطين للطيران الخاص التي تمتد على مساحة تقارب 120 ألف قدم مربعة ومن المقرر افتتاحها خلال الربع الأول من العام المقبل في إطار مبادرة الشركة Bring Your Jets Home.

وفي السياق ذاته تتمتع منشأة إكزكيوت جيت لخدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات في الشرق الأوسط "ExecuJet MRO Middle East" الواقعة في مطار آل مكتوم الدولي بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع وقدرة استيعابية تتراوح بين 18 و24 طائرة خاصة في وقت واحد بما في ذلك الطائرات فائقة الحجم من طرازي داسو فالكون 6X و10X.

كما تعود شركة كوملوكس للمشاركة في معرض ميبا 2026 حيث تستعرض إمكاناتها الموسّعة في مركز خدماتها بمطار آل مكتوم الدولي في دبي DWC والذي أعلنت عنه خلال دورة المعرض لعام 2024 ويقدم المركز خدماته للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وهي أسواق تمثل 40% من إجمالي أعمال الشركة على مستوى العالم.