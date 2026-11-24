أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / نجح فريق طبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ"صحة"، ضمن مجموعة "بيورهيلث"، في إعادة بناء الجزء المتضرر من عظم الجبهة لدى مريض يبلغ من العمر 40 عاماً، باستخدام زرعة تيتانيوم مصممة خصيصاً لحالته، إثر إصابته بمضاعفات نادرة لالتهاب الجيوب الأنفية امتدت خلالها العدوى إلى عظم الجبهة والأنسجة المحيطة بالدماغ.

وشمل التدخل الجراحي إزالة بؤر العدوى وتصريف الخراجات، وترميم الجزء المتضرر من الجبهة بأجزاء مصنوعة من التيتانيوم ومصممة لتتناسب مع الحالة، بعد تطور الأعراض إلى مرحلة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وشخصت الحالة بأنها "ورم بوت المنتفخ - Pott's Puffy Tumor" وهي مضاعفة نادرة لالتهاب الجيب الأنفي الجبهي، تنشأ عند امتداد العدوى إلى عظم الجبهة، مسببة التهابه وتكون خراجات، وقد تصل إلى الأنسجة المحيطة بالدماغ.

وكان المريض يعاني مشكلات في الجيوب الأنفية لسنوات، إلا أن حالته شهدت تدهوراً خلال النوبة الأخيرة، مع ظهور ألم وتورم شديدين في الجبهة وصعوبة في فتح عينه اليمنى، ما تسبب في شعوره بالإرهاق وأثر في قدرته على التركيز في عمله وممارسة حياته الأسرية بصورة طبيعية.

وقال الدكتور ريمون بزاك استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة، إن موقع الحالة ومدى انتشارها شكلا خطراً لحدوث مضاعفات خطيرة، ما استدعى معالجة العدوى والأضرار الناجمة عنها في الوقت نفسه، موضحاً أن التخطيط الجراحي الدقيق أتاح السيطرة على الحالة وإعادة بناء المنطقة المتضررة مع الحفاظ على الوظيفة والمظهر.

وتبرز الحالة أهمية التقييم الطبي عند استمرار أعراض التهاب الجيوب الأنفية أو اشتدادها، خصوصاً عند اقترانها بألم حاد في الجبهة أو تورم واضح أو أعراض تؤثر في العين، إذ يساعد التشخيص المبكر على اكتشاف المضاعفات غير الشائعة وبدء العلاج المناسب قبل تفاقمها.

وتعكس الحالة تكامل الخدمات التخصصية في مدينة الشيخ خليفة الطبية في التعامل مع الحالات المعقدة في مجالات الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، من خلال الجمع بين التقييم الطبي والتخطيط الجراحي والسيطرة على العدوى وإعادة البناء.