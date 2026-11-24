رأس الخيمة في 24 نوفمبر /وام/ حصدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" المركز الثالث في فئة "أفضل استثمار في السكنات العمالية" للسكنات المخصصة لأقل من 10000 عامل، ضمن الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تقديراً لتميّز مجمعها السكني للعمال في منطقة الغيل.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لاستثمارات "راكز" في تطوير بيئة معيشية متكاملة للقوى العاملة ضمن المنظومة الصناعية في منطقة الغيل؛ إذ يرتكز نهج الهيئة على الجمع بين الإدارة الفعّالة للمرافق السكنية وتطبيق معايير الصحة والسلامة، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تعزيز رفاه العمال، والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية، وتوفير المرافق والخدمات المساندة، بما يضع جودة حياة العمال في صميم أولوياتها.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن قوة أي منظومة صناعية تستند إلى الكوادر البشرية التي تسهم في استدامتها ونجاحها، وإن الاستثمار في بيئتها المعيشية يعد جزءاً أساسياً من بناء وجهة أعمال تتيح للشركات وفرق عملها النمو والازدهار، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعكس التزام فرق عمل المجموعة بتعزيز رفاه القوى العاملة، ويؤكد عزمها على مواصلة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.

ويشكّل توفير السكن العمالي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الدعم التي تقدمها "راكز" للمستثمرين الصناعيين، بما يساعد الشركات على تلبية متطلباتها التشغيلية واحتياجات موظفيها، واستكمالاً لهذا النهج، تتضمن خطط التطوير الشاملة لمنطقة الغيل التوسع في مرافق السكن العمالي وتعزيز المرافق والخدمات المساندة، إلى جانب إنشاء مستودعات جديدة، وتوفير أراضٍ صناعية إضافية، وتطوير شبكات الطرق والمرافق الحيوية، وهو ما من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية للمنطقة لمواكبة النمو الصناعي، بالتوازي مع الارتقاء ببيئة المعيشة والعمل فيها.

ويمثّل هذا الإنجاز العام الثاني على التوالي الذي تحظى فيه "راكز" بالتكريم ضمن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بعد فوزها بالمركز الأول في الفئة الفرعية للسكنات العمالية الصغيرة والمتوسطة خلال الدورة السابقة.