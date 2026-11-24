أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / تشكل رئاسة دولة الإمارات لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" مرحلة جديدة في مسيرة الاتحاد، بما تعكسه من توجه نحو تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتدريب والتطوير المهني.

وأكد مسؤولون وممثلو وكالات أنباء عربية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، أن تولي دولة الإمارات رئاسة الاتحاد، تعد محطة مهمة في مسيرته تفتح آفاقاً أوسع لتطوير أدائه وتعزيز حضوره على المستويين العربي والدولي، مستفيداً من الإمكانات والخبرات المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات في القطاع الإعلامي والتقني.

وقال الدكتور فريد أيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية إن رئاسة دولة الإمارات للاتحاد وانتقال المقر الرئيسي إلى أبوظبي يمثل محطة مهمة في مسيرته، وانطلاقة جديدة نحو توسيع نطاق عمله وتعزيز دوره في خدمة وكالات الأنباء العربية.

وأضاف أن دولة الإمارات بما تمتلكه من إمكانات وقدرات وخبرات توفر بيئة داعمة للاتحاد للاضطلاع بدور أشمل وأوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وإقامة اتفاقيات تعاون مع وكالات الأنباء الأوروبية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين في وكالات الأنباء العربية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية والارتقاء بأدائهم، مؤكداً أهمية تقديم خبر عربي صادق ونزيه وشفاف، بعيداً عن التضليل والأخبار الكاذبة.

من جانبه، أكد عبدالله خليل بوحجي المدير العام لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن اجتماعات الجمعية العمومية الـ52 للاتحاد شهدت مناقشات بناءة ومفتوحة تناولت تطوير عمل الاتحاد وإعادة ترتيب شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أن انتخاب دولة الإمارات لرئاسة الاتحاد يمثل أبرز مخرجات الاجتماع.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد رئاسة دولة الإمارات إنجازات نوعية في وقت قياسي، مستندة إلى خبراتها وتجاربها في قيادة المنظمات والمنظومات الإقليمية والدولية، مؤكداً استعداد مملكة البحرين للعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات وتقديم الدعم والمساندة لإنجاح رؤيتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن العلاقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات تتجاوز مفهوم التعاون إلى التكامل والشراكة، فالبلدان يشكلان فريقاً واحداً يكمل كل منهما الآخر، في إطار الروابط الأخوية الراسخة والشراكة الهادفة إلى دعم التنمية والازدهار في البلدين.

من جانبه، أكد زياد المحاميد المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن مشاركة الوكالة في اجتماعات الاتحاد بأبوظبي هي الأولى بعد انقطاع استمر نحو 13 عاماً، وتمثل خطوة مهمة نحو إعادة تفعيل العلاقات الإعلامية العربية وتعزيز التعاون بين وكالات الأنباء.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت مناقشة مقترحات عدة لتطوير العمل الإعلامي العربي، من بينها إعداد دليل تحريري موحد لوكالات الأنباء العربية وتنظيم ورش عمل متخصصة في الصحافة الاستقصائية.

وكشف عن تقدم "سانا" بمقترح لتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بهدف تفعيل التبادل الإخباري وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم ورش عمل مشتركة.

وأضاف أن الوكالة طرحت خلال الاجتماع إعادة تفعيل عضويتها في الاتحاد بما يعزز حضورها ومشاركتها في أنشطته وإسهامها في تطوير منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك.

وأكدت فيروز المبيضين المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن اجتماعات الجمعية العمومية شهدت مناقشة موضوعات مهمة لدعم وتطوير أداء وكالات الأنباء العربية، وفي مقدمتها إعداد دليل للمصطلحات والقواعد التحريرية، وبحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة في تحديث آليات العمل الإعلامي.

وأضافت أن اجتماع وكالات الأنباء العربية يشكل منصة مهمة لتوحيد الرسالة الإعلامية العربية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، ومن بينها التدريب والتأهيل المهني، مشيرة إلى أن رئاسة دولة الإمارات للاتحاد ستتيح الاستفادة من تجربتها المتقدمة في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأكدت ضرورة مواصلة تطوير أداء وكالات الأنباء لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، والحفاظ على دورها في تقديم محتوى إخباري يتسم بالدقة والمهنية والموضوعية، في ظل تنامي تأثير المنصات الإعلامية المختلفة على الرأي العام.

وقالت نرجس بديرة رئيسة التحرير ورئيسة قسم الأخبار الدولية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" ، إن مشاركة الوكالة في اجتماعات الاتحاد تأتي في إطار تبادل الخبرات المهنية وتطوير منظومة الإعلام العربي المشترك.

وأوضحت أن المناقشات تناولت تعزيز التعاون بين وكالات الأنباء العربية، وتطوير برامج التدريب المشترك، لاسيما في مجالات الصحافة الاستقصائية، إلى جانب تطوير دور المرأة الإعلامية وتعزيز حضورها في وكالات الأنباء ومشاركتها في مواقع صنع القرار.

وأضافت أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق وبحث آليات متابعتها، مؤكدة أهمية مواصلة عقد هذه الاجتماعات بما يعزز التواصل بين وكالات الأنباء العربية، ويوسع مجالات العمل المشترك، ويسهم في تطوير المحتوى الإعلامي والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين في القطاع.