دبي في 24 نوفمبر /وام/ قدمت "الإمارات للشحن الجوي"، 2100 حقيبة إسعافات أولية مصنوعة من مواد أعيد استخدامها لدعم مجتمعات في ملاوي في مبادرة جديدة تجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني.

وتم التبرع بالدفعة الأولى من حقائب الإسعافات الأولية من مجموعة "Aircrafted" من خلال مؤسسة "ذا سباركل فاونديشن" العضو في سلطة دبي الإنسانية والتي تقدم برامج للرعاية الصحية والتغذية والتعليم وتمكين المجتمعات لدعم الأطفال والعائلات الأكثر احتياجاً.

وتأتي المبادرة في إطار الشراكة الممتدة بين طيران الإمارات وهيئة دبي الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وتمنح المبادرة استخداماً جديداً لحقائب "Must Go" التي كانت تستخدمها الإمارات للشحن الجوي ضمن خدمتها المخصصة لنقل قطع الغيار العاجلة للطائرات المتوقفة عن التشغيل لتتحول إلى حقائب إسعافات أولية تسهم في توفير مستلزمات طبية أساسية للمجتمعات التي تعاني محدودية موارد الرعاية الصحية.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد طرحت هذه الحقائب الحمراء عالية الوضوح في عام 2018 لتسهيل وتسريع نقل قطع الغيار المطلوبة بصورة عاجلة للطائرات المتوقفة عن التشغيل حول العالم. ومع تطور المتطلبات التشغيلية واعتماد جيل جديد من هذه الحقائب تقرر إعادة توظيف الحقائب الأصلية ضمن مبادرة "Aircrafted" من طيران الإمارات.

وشارك في تطوير المبادرة وتصميم الحقائب وإعدادها وتعبئتها فريق عمل من عدة إدارات في مجموعة الإمارات ضم الإمارات للشحن الجوي ومركز طيران الإمارات الهندسي والخدمات الطبية للمجموعة والاتصال المؤسسي والتسويق والعلامة التجارية إلى جانب متطوعين من موظفي المجموعة.

وتولى فريق من فنيي التنجيد في ورشة مخصصة لإعادة التوظيف داخل مركز طيران الإمارات الهندسي، تصنيع حقائب الإسعافات الأولية باستخدام مواد معاد توظيفها بنسبة 97% شملت حقائب "Must Go" وبقايا الجلود ومواد أخرى ناتجة عن برنامج تحديث أسطول طيران الإمارات.

وعمل فريق طيران الإمارات بشكل وثيق مع سلطة دبي الإنسانية ومؤسسة "ذا سباركل فاونديشن" لتحديد المستلزمات الطبية المطلوبة للحقائب وتأمينها.

وقام متطوعون من موظفي المجموعة، بعد الانتهاء من تصنيع الحقائب في مركز طيران الإمارات الهندسي، بتعبئتها بالمستلزمات الطبية الأساسية قبل نقلها على متن إحدى طائرات الشحن التابعة للإمارات للشحن الجوي إلى ملاوي حيث تولت مؤسسة "ذا سباركل فاونديشن" استلامها وتوزيعها لدعم برامج الرعاية الصحية والمبادرات المجتمعية في زومبي بملاوي.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن مبادرة حقائب الإسعافات الأولية من "Aircrafted" تجسد نهج الاستخدام المسؤول للموارد بالتوازي مع إحداث أثر ملموس في المجتمعات حول العالم، موضحا أن حقائب "Must Go" صُممت في الأصل لنقل قطع غيار الطائرات المطلوبة بصورة عاجلة بسرعة ووضوح، وهي تحمل اليوم بالقدر نفسه من الأهمية مستلزمات أساسية للرعاية الطبية والإنسانية.

وأضاف: "من خلال تعاوننا مع هيئة دبي الإنسانية أكبر مركز إنساني في العالم ومؤسسة "ذا سباركل فاونديشن" نتمكن من إيصال هذه الحقائب ومستلزماتها إلى المجتمعات التي تحتاج إليها".

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، إن هذه المبادرة تعكس قوة المنظومة التي بنتها "دبي الإنسانية" والتي تجمع المنظمات الإنسانية الدولية وشركاء القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية لتحويل فرص التعاون إلى أثر ملموس وحلول عملية تخدم المجتمعات المحتاجة.

وأضاف: "تقدم طيران الإمارات، من خلال إعادة توظيف المعدات التشغيلية التي انتهى استخدامها وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، نموذجاً لكيفية الجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني، وهذا هو الدور الذي نحرص على القيام به من خلال بناء شراكات فاعلة وتمكين الحلول المبتكرة وتعظيم أثر المجتمع الإنساني الدولي الذي نستضيفه وندعمه".

وقالت سارة بروك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية العالمية لمؤسسة "ذا سباركل فاونديشن"، إن الحقائب التي كانت تحمل في السابق قطع غيار عاجلة للحفاظ على حركة الطائرات حول العالم تحمل اليوم مستلزمات طبية عاجلة للمساعدة في إنقاذ الأرواح، وإن تحويل حقائب طيران الإمارات للشحن الجوي إلى 2100 حقيبة طبية لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في ملاوي يمثل نموذجاً قوياً للجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني.

وأضافت: "نحن ممتنون لطيران الإمارات على هذا التبرع والأهم على ما يتيحه من فرصة للوصول إلى مزيد من الأشخاص وتوفير الرعاية الصحية الأساسية وإحداث أثر أكبر في حياة المجتمعات في ملاوي. ونأمل أن تكون هذه بداية لشراكة تحمل إمكانات كبيرة لإحداث أثر إيجابي".

وإلى جانب الحقائب المخصصة للمجتمعات في ملاوي تم توزيع نحو 4000 حقيبة إسعافات أولية مصنوعة من مواد أعيد استخدامها على موظفي مجموعة الإمارات.

وتندرج حقائب الإسعافات الأولية ضمن برنامج أوسع لإعادة توظيف المواد المستخدمة في مختلف عمليات طيران الإمارات بما في ذلك المواد الناتجة عن برنامج تحديث أسطول الناقلة.

وسبق لطيران الإمارات أن أعادت استخدام آلاف الكيلوغرامات من الجلود والأقمشة عالية الجودة وغيرها من المواد التي خرجت من الخدمة لتحويلها إلى مجموعة من القطع محدودة الإصدار من بينها منتجات وأمتعة ضمن مجموعة "Aircrafted" من طيران الإمارات حيث تذهب عائدات بيعها إلى مؤسسة طيران الإمارات للأعمال الإنسانية.

كما وزعت طيران الإمارات أكثر من 5400 حقيبة ظهر مصنوعة من أقمشة مقاعد الدرجة السياحية المعاد استخدامها على أطفال في 11 دولة حول العالم.