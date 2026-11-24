أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفى الاتحاد النسائي العام بتخريج منتسبات "البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات"، الذي نفذ بالشراكة الاستراتيجية مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الحفل حضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي ألقى كلمةً رئيسيةً في افتتاح الحفل، أكد فيها أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات تنطلق من أسس متينة مرجعها التراث الأصيل والقيم السمحة والدستور والسياسات الراسخة التي تكفل الحقوق والحريات كافة، وتنسجم باطراد مع التشريعات والمعايير الدولية، مثمّناً الجهود الاستثنائية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" التي أسهمت بصورة مباشرة في الإنجاز التاريخي للدولة في تمكين المرأة وتعزيز موقع الأسرة وحماية حقوق الطفل.

وقال معاليه: يجسد هذا البرنامج الريادي رؤية قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في إعلاء شأن الإنسان وصون كرامته؛ إذ كانت العناية بالمرأة وتمكينها في صلب أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها لتصبح نموذجاً عالمياً ريادياً في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ونعقد الآمال على الخريجات ليكُنّ صوتاً إماراتياً واعياً يعكس ريادة الدولة وتجربتها الحضارية في المحافل الإقليمية والدولية، فما نشهده اليوم هو استثمار حقيقي في رصيد الإمارات الإنساني والحضاري.

ويأتي هذا التخريج تتويجاً لمسار تدريبي وتأهيلي متكامل، استهدف إعداد كفاءات وطنية من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتأهيل مدربات إماراتيات لتمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والتشريعات الوطنية الرائدة، والتزامات الدولة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن تخريج هذه الدفعة يترجم رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي جعلت من تمكين المرأة وصون حقوقها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، مشيرةً إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل الضمانة الحقيقية لصون المكتسبات الحضارية والتشريعية التي حققتها الدولة.

وقالت سعادتها: يمثل البرنامج الوطني نقلة نوعية في العمل المؤسسي والحقوقي؛ إذ لم يقتصر على الجانب المعرفي فحسب، بل أسهم في تكوين شبكة وطنية متخصصة ومجموعة من المدربات الإماراتيات، القادرات على تحليل السياسات، وإعداد التقارير الوطنية وفق المعايير الدولية، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية، ونقل هذه الخبرات إلى مختلف مؤسسات المجتمع.

وأضافت سعادتها: انطلاقاً من رؤية الاتحاد النسائي العام القائمة على البناء على المكتسبات الوطنية، فإننا نؤمن بأن تأهيل الكوادر لا يمثل غاية في حد ذاته، بل منطلقاً نحو آفاق أوسع من العمل المؤسسي المتخصص ومن هذا المنطلق، نعلن اليوم استحداث "وحدة المرأة والسلام والأمن" في الاتحاد النسائي العام، لتعزيز الجهود الوطنية في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، ودعم صياغة السياسات وتوسيع الشراكات إقليمياً ودولياً، تأكيداً على دور المرأة كشريك أصيل في صناعة السلام والأمن وبما ينسجم مع رؤية الدولة وتطلعاتها والتزاماتها الدولية.

وثمنت سعادتها الشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكافة الجهات المتعاونة، مؤكدةً أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والدولية يعزز مكانة دولة الإمارات كمرجعية رائدة في حقوق الإنسان وتمكين المرأة.

من جانبه، أكد مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اختتام البرنامج يمثل محطةً للبناء على مخرجات التدريب، وانطلاقةً نحو شراكات أكثر استدامة، مشيداً بالتنسيق المستمر مع الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية لتعزيز حقوق الإنسان والمرأة.

وقال: يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى صون حقوق المرأة وتمكينها، ودعم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، عقب إطلاق قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث اعتمد منهجية تشاركية لتحويل المعارف والمهارات إلى مبادرات عملية وخطط عمل للمناصرة والتوعية، مع تطلعنا إلى أن تشكل الخريجات نواةً لنقل المعرفة ومضاعفة الأثر وطنياً ومجتمعياً، في ظل التزام المفوضية بمواصلة هذا التعاون.

وكان البرنامج الوطني قد انطلق وفق خطة تنفيذية اعتمدت منهجية تشاركية وتطبيقية، وتوزعت على مراحل رئيسية؛ استهلتها المرحلة الأولى بوضع قاعدة معرفية حول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، والأطر الدستورية والتشريعية الوطنية، والمرجعيات الدولية، تلتها المرحلة الثانية التي ركزت على آليات التواصل العملي مع المنظومة الأممية والإقليمية، والاستفادة من آليات المتابعة كالاستعراض الدوري الشامل.

فيما تضمنت المرحلة الثالثة محورين تطبيقيين متقدمين؛ ركز الأول على توظيف البيانات والمؤشرات في تحليل السياسات وصياغة خطاب توعوي مؤثر للمجتمع، بينما خُصص الثاني لمختبرات إعداد التقارير الوطنية، ومحاكاة التفاعل مع لجان الاتفاقيات الدولية، ومراجعة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، واستُكملت هذه المراحل بعقد دورة متخصصة لتدريب المدربات، لتأهيل كوادر قيادية قادرة على نقل المعرفة وتوسيع أثر البرنامج في مختلف إمارات الدولة.

واختُتمت فعاليات الحفل بتكريم الخريجات، وسط تأكيد على مواصلة تنفيذ البرامج التأهيلية النوعية التي تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتدعم مسيرة دولة الإمارات نحو ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة، وتعزيز ريادتها الإقليمية والدولية في تمكين المرأة والفتيات.