أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية "IFSB"، الذي عُقد في مقر المجلس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أمس.

ومثّل المصرف المركزي في الاجتماع سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، إلى جانب عدد من مسؤولي المصرف المركزي.

واختتمت اللجنة خلال الاجتماع أعمال دورتها الرابعة، واستعرضت أبرز إنجازاتها والتقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس للأعوام 2025–2027، كما ناقشت سبل تعزيز أطر الحوكمة المؤسسية التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعاته السنوية لعام 2026، وتطوير المعايير الاحترازية والمبادئ الإرشادية لقطاع الخدمات المالية الإسلامية.

وبحثت اللجنة سبل توسيع نطاق التعاون بين السلطات الرقابية في الدول الأعضاء وبناء قدراتها الفنية، تمهيداً لعرض توصيات الاجتماع على المجلس في اجتماعه التاسع والأربعين، المقرّر عقده في مملكة البحرين في ديسمبر 2026.

وتعكس مشاركة المصرف المركزي التزامه بدعم التعاون الدولي في تطوير المعايير الرقابية للتمويل الإسلامي، بما يسهم في تعزيز متانة قطاع الخدمات المالية الإسلامية واستقراره عالمياً، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتمويل الإسلامي.