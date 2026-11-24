أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / حصلت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، على شهادة "BSI Kitemark™" لإدارة الابتكار من مؤسسة المعايير البريطانية "BSI"، الهيئة الوطنية للمعايير في المملكة المتحدة، لتؤكد المجموعة بهذا الإنجاز مكانتها بصفتها الجهة الأولى في قطاع الفعاليات على مستوى العالم التي تنال هذه الشهادة المعترف بها دولياً، بما يعكس التزامها الراسخ بالابتكار والتحسين المستمر والتميز التشغيلي.

وتسلم الشهادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، من شهم برهوم، المدير الإداري لقطاع اعتماد المنتجات في مؤسسة المعايير البريطانية "BSI"، خلال حفل أقيم في مركز أدنيك أبوظبي بحضور كبار المسؤولين من الجهتين، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرة الابتكار في المجموعة.

وقال الظاهري: يمثل حصولنا على هذه الشهادة من مؤسسة المعايير البريطانية محطة مهمة في مسيرتنا نحو التطوير المتواصل والتميز المؤسسي فعلى مدى العقد الماضي، شكّل الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، ومكّننا من تحسين الأداء وتطوير حلول جديدة وخلق قيمة دائمة للشركاء الاستراتيجيين ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بأفضل الممارسات العالمية الداعمة للنمو المستدام، والتي تعزز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للأعمال والسياحة والفعاليات.

من جانبه، قال شهم برهوم: نهنئ مجموعة "أدنيك" على حصولها على شهادة Kitemark™ لإدارة الابتكار، تقديراً لالتزامها المتواصل بالابتكار وريادتها في قطاع الإعلام والفعاليات والمرافق على مستوى العالم.

ويتجاوز هذا الإنجاز كونه شهادة؛ فهو يعكس قدرة المجموعة على ترسيخ الابتكار بصورة منهجية في مختلف عملياتها، بما يضمن تحويل الأفكار الجديدة إلى نتائج ملموسة للمتعاملين وأصحاب المصلحة وللمجموعة بأكملها. كما أن مواكبتها لأحدث معيار لإدارة الابتكار تدل على نضج قدراتها الابتكارية وفاعليتها.

ومنذ حصولها على الشهادة للمرة الأولى في عام 2022، واصلت مجموعة أدنيك إثبات قدرة النهج الاستراتيجي والمنظم للابتكار على تحقيق قيمة قابلة للقياس، ودعم النمو المستدام، وتعزيز مكانتها جهةً رائدة عالمياً في القطاع.

وتستند هذه الشهادة إلى المعيار الدولي لإدارة الابتكار ISO 56001، بما يعكس حرص المجموعة المتواصل على تبني أفضل الممارسات العالمية وترسيخ ثقافة قائمة على التحسين والتطوير في عملياتها.

وحققت المجموعة خلال العقد الماضي محطات بارزة في مسيرتها الابتكارية، إذ أسست أول فريق متخصص في الابتكار عام 2015، ثم نالت لاحقاً اعتماد CEN/TS 16555-1 لإدارة الابتكار. وفي عام 2019، حظيت بتقدير دولي بعد فوزها بجائزتين ضمن جوائز تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM للابتكار في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وذلك عن مبادرة تجربة العملاء "ذا هايف" وبرنامج الاقتصاد الدائري "أدنيك الخضراء Green ADNEC".

وبناءً على هذا النجاح، أصبحت المجموعة في عام 2022 أول جهة بقطاع الفعاليات عالمياً تحصل على شهادة BSI Kitemark لإدارة الابتكار كما يمثل نيلها في عام 2026 أحدث محطة في هذه المسيرة، ويؤكد استمرار التزام المجموعة بالابتكار والتميز.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة المجموعة بوصفها جهة رائدةً في مجالات الابتكار المؤسسي والتميز. ويوفر المعيار المعترف به دولياً إطاراً لتطوير ممارسات الابتكار وإدارتها واستدامتها، بما يحسّن الأداء المؤسسي، ويدعم الأهداف الاستراتيجية، ويحقق قيمة طويلة الأمد للعملاء والشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة.

ومن خلال استثمارها الأكثر تأثيراً ، تواصل المجموعة العمل على ترسيخ التميز التشغيلي وتسريع النمو وتقديم تجارب عالمية المستوى عبر محفظة أعمالها المتنوعة.