أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ أكد مسؤولون في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" أهمية الاجتماع العام الثالث والأربعين للمجموعة، الذي تستضيفه دولة الإمارات، في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات الفنية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرين إلى إطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الاحتيال وتعزيز حضور المرأة في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وقال سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، إن الرئاسة الإماراتية ركزت على تعزيز التقارب بين دول المنطقة وتحويل اللقاءات والاجتماعات إلى منصة لبناء أسرة فنية ومهنية تجمع الخبرات المختلفة ضمن رؤية مشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار التسلح.

وأوضح أن أولويات الرئاسة شملت بناء القدرات الفنية للمجموعة، وتأهيل دول المنطقة لعمليات التقييم المتبادل، وتطوير حوكمة المجموعة والسكرتارية، وتعزيز الشراكات مع المجموعات الإقليمية والدولية، وترسيخ التعاون مع مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست بصورة واضحة خلال الاجتماع العام الثالث والأربعين في أبوظبي.

من جانبها، أكدت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، نائب رئيس مجموعة "مينافاتف"، أن الاجتماع يناقش عدداً من الملفات المهمة، من بينها آليات انتخاب الرئاسة المقبلة للمجموعة، إلى جانب إطلاق مبادرة متخصصة لمكافحة الاحتيال، باعتباره من الجرائم المتنامية التي تتجاوز الحدود وتترك آثاراً على اقتصادات الدول.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف إعداد ورقة تتناول أساليب الاحتيال وأنماطه، وتستعرض آليات مكافحته في الدول العربية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الجهود الإقليمية للتصدي لهذه الجريمة.

وأضافت أن الاجتماع يشهد العمل على إطلاق مشروع لتعزيز حضور المرأة في "مينافاتف" ومجالات مكافحة الجرائم المالية، وإبراز إسهاماتها في مجالات القضاء والتحقيق والتحليل المالي وقيادة وحدات مكافحة الجرائم المالية، بما يدعم تمكينها وتوسيع مشاركتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

بدوره، أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، أن الاجتماع العام يمثل ركيزة أساسية للعمل المؤسسي لـ"مينافاتف"، من خلال متابعة تنفيذ الدول للمعايير الدولية ومناقشة تقارير التقييم المتبادل، واستعراض أحدث أنماط المخاطر والتطبيقات في المنطقة.

وأشار إلى أن الاجتماع يوفر منصة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء والاستفادة من أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية اقتصاداتها منها.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على استضافة الاجتماع العام الثالث والأربعين، مثمناً دورها في دعم أعمال المجموعة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.