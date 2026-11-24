أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ أعلنت أكاديمية الفضاء الوطنية، التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، عن تأهّل 16 فريقاً من 11 دولة عربية للمشاركة في مرحلة احتضان المشاريع ضمن "هاكاثون الفضاء للشباب العربي 2026 – تحدي 813".

وستعمل الفرق خلال الأشهر المقبلة على تطوير حلول تستفيد من بيانات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الاستدامة المشتركة.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن القمر الاصطناعي العربي 813 أظهر ما تستطيع الدول العربية تحقيقه حين تتعاون في بناء قدراتها الفضائية، مشيرا إلى مشاركة مبتكرين شباب من جميع الدول العربية الـ22 في التحدي؛ حيث تعمل الفرق التي وقع عليها الاختيار على معالجة تحديات مشتركة في المنطقة، من الإجهاد المائي في الأراضي الزراعية إلى صحة النظم البيئية الساحلية.

وأضاف: "مع انتقال هذه الفرق إلى مرحلة احتضان المشاريع، نبدأ العمل معها لتحويل أفكارها الواعدة إلى حلول يمكن اختبارها عملياً في إطار دور الوكالة في تنمية المواهب، وهي إحدى أولويات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031".

من جانبه، قال معالي الدكتور ماجد إسماعيل، رئيس وكالة الفضاء المصرية، ورئيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي: "لا يُقاس التعاون الفضائي العربي بالأقمار الاصطناعية وحدها، بل أيضاً بالعقول والكفاءات والشراكات التي تستفيد من بياناتها لخدمة مجتمعاتنا. وأدعو الوكالات والمؤسسات الأعضاء في المجموعة العربية للتعاون الفضائي إلى دعم هذه الفرق بالخبرات والإرشاد والموارد الفنية وفرص التجريب، والبناء على نجاح تحدي 813 لإطلاق المزيد من المبادرات العربية المشتركة التي تحقق نتائج عملية وأثراً مستداماً".

بدوره، قال السيد أحمد المرزوقي، من قسم الشراكات الاستراتيجية وتنمية الأعمال بمركز الشباب العربي: "تعكس مشاركة الشباب من جميع الدول العربية ثراء المواهب وروح المبادرة والابتكار في منطقتنا. ويمنح تحدي 813 هؤلاء المبتكرين فرصة للعمل معاً على مواجهة تحديات مشتركة، ونتطلع إلى مواصلة دعم مسارات بناء المهارات وريادة الأعمال، وربط الأفكار والمشاريع الواعدة بفرص التطوير والشراكات والنمو".

وتتوزع المشاريع المتأهلة على ستة محاور؛ حيث تعمل أربعة فرق في مجال الزراعة الدقيقة وذكاء المحاصيل، وأربعة في التخطيط العمراني المستدام والمدن الذكية، وثلاثة في الأمن المائي والبحري، وثلاثة في الكربون الأزرق وصحة أشجار القرم، في حين يعمل فريق واحد في مجال المرونة المناخية والتعافي من الكوارث، وآخر في مجال جودة الهواء والذكاء البيئي.

وتضم قائمة المشاريع المتأهلة مشروع "BenthosAI" من دولة الإمارات، الذي يستخدم بيانات رصد الأرض لتقدير أعماق قاع البحر ودرجة صفاء المياه دعماً لرصد البيئات البحرية وإدارة الموارد الساحلية. ويعمل فريق "CRTS" من المغرب من خلال مشروعه "HyWAP" على تقييم الإجهاد المائي في الأراضي الزراعية، فيما يطوّر فريق "Wise" من لبنان تصوراً لرصد انتشار نبات ورد النيل وآثاره في النظم البيئية والموارد المائية. ولا تزال الحلول جميعها قيد التطوير، وستخضع لمزيد من التحقق الفني خلال مرحلة الاحتضان.

ويستمد تحدي 813 اسمه من القمر الاصطناعي العربي 813، أول قمر اصطناعي عربي مزوّد بتقنية التصوير فائق الطيف، وهو مشروع تقوده دولة الإمارات، ويعد أول مشروع عربي مشترك لتطوير قمر اصطناعي.

واستقطب التحدي 806 مشاركين توزّعوا على 294 فريقاً من جميع الدول العربية الـ22، وقدّموا 83 مشروعاً لإثبات المفهوم، مستعينين ببيانات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية، بما في ذلك مركز تحليل البيانات "GIQ"، المنصة الجيومكانية الوطنية التي طوّرتها وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع شركة "سبيس 42".

وبلغت نسبة الفرق المسجّلة التي تقودها نساء 54.4%، فيما بلغت نسبة قادة الفرق الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً 91.5%.

وعقب التقييم الفني للمشاريع، قدّم 27 فريقاً عروضاً لمشاريع إثبات المفهوم أمام لجنة ضمّت 13 محكّماً، وشملت معايير التقييم الابتكار والجدوى الفنية وجودة توظيف البيانات الفضائية والأثر المتوقع؛ حيث تأهّلت إلى مرحلة الاحتضان الفرق الـ16 التي حققت أعلى متوسطات التقييم، وتضمّ في مجموعها 57 مشاركاً.

وتعمل الفرق خلال مرحلة الاحتضان، التي انطلقت في 9 نوفمبر، على تطوير مشاريعها من مرحلة إثبات المفهوم إلى منتجات أولية قابلة للتطبيق، تمهيداً لاستكشاف فرص اختبارها على نطاق محدود. وتشمل هذه المرحلة تدريباً متخصصاً في تحليل البيانات فائقة الطيف والتطبيقات المتقدمة لرصد الأرض، إلى جانب الإرشاد الفني والتوجيه في ريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال. وتُقام العروض النهائية والتقييم والتكريم في الربع الأول من عام 2027، حين تُختار أفضل ثلاثة فرق.

وقال السيد حشر العزيزي، نائب الرئيس الأول لتسليم المشاريع في شركة "سبيس 42": "تتجلى القيمة الحقيقية لبيانات رصد الأرض عندما تساعد على معالجة تحديات واقعية واتخاذ قرارات أفضل. ونعمل مع المبتكرين، من خلال مركز تحليل البيانات "GIQ" وخبرات فرقنا، على تطوير نماذج أولية أكثر نضجاً، والتحقق من جدواها الفنية وإمكانات استخدامها مستقبلاً، وتمثل مرحلة الاحتضان حلقة مهمة تربط الابتكار المبكر بالتطبيق العملي".

وقال المهندس ناصر أحمد الراشدي، مدير أكاديمية الفضاء الوطنية بوكالة الإمارات للفضاء ومدير برنامج تحدي 813، خلال عرضه لرحلة الهاكاثون: "بدأنا تحدي 813 من رؤية واضحة هي ألا يتوقف تعليم الفضاء عند المعرفة النظرية، وألا ينتهي الابتكار بإعلان نتائج المنافسة، وما حققه المشاركون من تعلّم وتعاون وتطوير 83 مشروعاً لإثبات المفهوم هو أساس نواصل البناء عليه، واليوم، تتيح مرحلة الاحتضان للفرق الـ16 فرصة لتطوير أفكارها إلى منتجات أكثر نضجاً، وتعزيز تواصلها مع الخبراء والشركاء والمستخدمين المحتملين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتطبيق وريادة الأعمال".

ويُقام الهاكاثون برعاية وكالة الإمارات للفضاء وبدعم من الصندوق الوطني للفضاء، وتتولى أكاديمية الفضاء الوطنية تنظيمه بالشراكة مع "سبيس 42" بصفتها الشريك الاستراتيجي للتنفيذ، وبالتعاون مع مركز الشباب العربي، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ووكالة البحرين للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "بلانيت"، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وغيرهم من الشركاء الداعمين.