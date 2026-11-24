دبي في 24 نوفمبر /وام/ نظم برنامج طيران الإمارات لتدريب وتأهيل الطيارين المواطنين، أول فعالية لتكريم المتدربين بمشاركة الطيارين المتدربين المواطنين وعائلاتهم والمدربين، احتفاءً بما حققوه من إنجازات وتقدم خلال مراحل البرنامج.

وكرمت الفعالية عدداً من المتدربين المواطنين الذين أظهروا مستويات متميزة من الالتزام والأداء خلال مسيرتهم التدريبية، في خطوة تعكس حرص طيران الإمارات على تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران والإسهام في إعداد الجيل المقبل من الطيارين الإماراتيين.

وقدمت شهادات تقدير للمتدربين الأعلى أداءً في البرنامج في مختلف مراحل الدراسة النظرية والتدريب على الطيران.

وأسهمت الفعالية في تعزيز التواصل بين أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين وعائلات المتدربين وإطلاعهم بصورة مباشرة على مراحل التدريب المكثف التي يخضع لها الطلبة استعداداً لبدء مسيرتهم المهنية في قطاع الطيران.

وشملت الفعالية أيضاً تكريم عدد من مدربي الأكاديمية تقديراً لدورهم في تدريب وتوجيه الجيل الجديد من الطيارين الإماراتيين وإساهمهم في تطوير أداء المتدربين ودعم تقدمهم خلال البرنامج.