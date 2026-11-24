دبي في 24 نوفمبر/ وام / وقعت مجموعة "فقيه هيلث" و"بوسطن هيلث إيه آي" اتفاقيتين لتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 والمخطط الشامل لدبي للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وسيعمل الطرفان على تطبيق التوثيق السريري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مختلف منشآت "فقيه هيلث"، وتطوير حلول جديدة للذكاء الاصطناعي لمقدّمي الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى منح الأطباء مزيداً من الوقت مع مرضاهم، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام التوثيق الطبي الروتينية، بما يتيح للأطباء التركيز بصورة أكبر على تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مع بقاء الطبيب صاحب القرار والمسؤول عن السجل الطبي، وضمان بقاء بيانات المرضى داخل الدولة وحمايتها وفق التشريعات الوطنية.

أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير حلول مبتكرة تساعد مقدّمي الرعاية الصحية على رفع الكفاءة التشغيلية، وبناء الخبرات والكفاءات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي السريري من خلال التعليم والبحث العلمي.

وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة في "فقيه هيلث" والرئيس التنفيذي لمستشفى "فقيه الجامعي": تضع فلسفتنا في الرعاية وما بعدها، المريض في صميم كل قرار، وهذا يبدأ بمنح الطبيب كامل انتباهه، ومع "بوسطن هيلث إيه آي"، نمنح أطباءنا وقتاً أكبر مع مرضاهم، وسنبني معاً حلولاً جديدة للذكاء الاصطناعي لمقدّمي الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة، انسجاماً مع رؤية دبي لمنظومة صحية رقمية متكاملة.

من جانبه، قال الدكتور عادل حيدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بوسطن هيلث إيه آي" أن التقنية يجب أن تعيد إلى الأطباء وقتهم، وهو ما يجعلها الشريك المناسب، ليس لتطبيق منصتنا فحسب، بل لبناء الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي السريري معنا. ونفخر بالعمل من الإمارات، مع فريق محلي، وببيانات مرضى تبقى داخل الدولة.

وتأتي الاتفاقيتان، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار الصحي والتكنولوجيا الطبية، وتطوير حلول رقمية تنطلق من الإمارات لخدمة القطاع الصحي محلياً وإقليمياً.