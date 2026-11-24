العين في 24 نوفمبر /وام/ أكدت بلدية مدينة العين، أنها تواصل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لمُلّاك الواحات والنخيل والعاملين في المزارع، في إطار جهودها الرامية إلى المحافظة على واحات مدينة العين وأفلاجها، وصون قيمتها التراثية والتاريخية والثقافية، وتعزيز استدامتها من خلال أعمال الصيانة والتشغيل والوقاية والتوعية، بما يسهم في حماية الموارد المائية والمحافظة على المظهر العام للواحات.

وتشمل المواقع التي تقدم فيها هذه الخدمات واحات مدينة العين، التي تمثل جميعها جزءاً أصيلاً من الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.

وأوضح مبارك حياب الكتبي رئيس قسم الواحات والأفلاج بالإنابة، أن الخدمات المقدمة لملاك مزارع نخيل واحات مدينة العين تشمل تنفيذ أعمال ري النخيل وتوزيع المياه من خلال عمال الري المختصين، وإزالة المخلفات ونقلها خارج حدود الواحات، وصيانة قنوات الري المعروفة بـ"العمدان"، بما يسهم في الحد من هدر المياه وضمان كفاءة استخدامها، كما تتولى البلدية أعمال الصيانة الدورية للجدران والطرق الداخلية وأبواب المزارع، إلى جانب تنفيذ أعمال الوقاية والرش ومكافحة آفات النخيل، حفاظاً على صحة أشجار النخيل والحد من انتشار الآفات التي تهدد استدامتها.

وفي إطار المحافظة على منظومة الأفلاج، تنفذ البلدية خدمات أعمال الصيانة الدورية للثقاب وشبكات الحماية الممتدة على مسارات الأفلاج، فضلاً عن صيانة الأفلاج المعروفة بـ"الخواضة"، لضمان سلامتها واستمرارية تدفق المياه وانسيابها، كما تعمل على تنظيم الأعمال المرتبطة بمسارات الأفلاج، من خلال إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لمشروعات البنية التحتية، واعتماد أنظمة الحماية عند وجود تعارض مع تلك المسارات، بما يضمن المحافظة عليها والحد من الأضرار التي قد تؤثر في كفاءتها التشغيلية.

وأكدت البلدية، حرصها على مواصلة تطوير الخدمات المقدمة لمُلّاك الواحات والنخيل، والارتقاء بكفاءة أعمال الصيانة والتشغيل والرقابة والتوعية، بما يسهم في المحافظة على الواحات والأفلاج، وتعزيز استدامتها بوصفها إرثاً حضارياً وبيئياً يجسد تاريخ مدينة العين، ويعكس عمق ارتباط مجتمعها بالنخيل والزراعة وموارد المياه.

وأشار مبارك الكتبي إلى أن بلدية مدينة العين تولي، إلى جانب الخدمات الميدانية والفنية، اهتماماً كبيراً بالتوعية المجتمعية والمهنية، من خلال تنظيم الورش التوعوية والتعريفية الموجهة للعاملين في المزارع والواحات، حيث تم تنفيذ 10 ورش خلال عام 2026، بهدف تعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على الواحات والأفلاج، والتعريف بالممارسات السليمة في التعامل مع النخيل ومياه الري، وطرق الوقاية من الآفات الزراعية ومكافحتها، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها، والمحافظة على نظافة المزارع ومرافقها.