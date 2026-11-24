دبي في 24 نوفمبر/ وام / أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن ريادة الأعمال تُعد ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دبي لما لها من أثر في صناعة الفرص وفتح آفاق رحبة للنمو مدعومةً بالابتكار والفكر الخلّاق، حيث يلقى هذا القطاع كل الاهتمام والتشجيع، في إطار حرص الإمارة على تهيئة كافة المقومات المحفزة لإطلاق الطاقات وإفساح المجال أمام الأفكار الجريئة لتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة سموّ ولي عهد دبي إلى "مقر رواد أعمال دبي"، الذي أطلقه سموّه في أكتوبر من العام الماضي كمبادرة مشتركة تجمع بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف تمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم وتطويرها وتوسيع نطاق أعمالهم انطلاقاً من دبي، حيث يتيح المقر للشركات الناشئة الوصول إلى فرص يصعب عليها الاستفادة منها من خلال ربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات الكبرى وشركاء منظومة ريادة الأعمال.

وأكد سموّه تقديره لدور رواد الأعمال الذين وصفهم بـأنهم شركاء في صياغة مستقبل التنمية في دبي، بما لإسهاماتهم من قيمة في ابتكار نماذج عمل أكثر مرونة وتنافسية، واكتشاف آفاق جديدة للاستثمار، وقال سموّه: طموحنا يتجاوز توفير البيئة الداعمة لريادة الأعمال إلى بناء منظومة متكاملة يمكن من خلالها تحويل الأفكار إلى قصص نجاح تخرج من دبي إلى العالمية وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.. وستبقى دبي المنصة الأكثر فاعلية التي ينطلق منها أصحاب الطموحات الكبيرة نحو أعلى مستويات النجاح.

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على الإنجازات التي حققها المقر على مدار عام كامل، واستمع إلى شرح حول المشاريع التي أطلقها رواد الأعمال الأعضاء خلال تلك الفترة من خلال تمكين المقر لأعضائه من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية قائمة، وإبرام عقود مع كبرى الشركات، والوصول إلى عملاء جدد في الأسواق الدولية؛ ما عزّز وتيرة نمو الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي منطلقاً لتأسيس أعمالها وتوسيعها.

رافق سموّه خلال الزيارة معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وسعادة أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستمع سموّ ولي عهد دبي خلال الزيارة إلى شرح حول التطور والنمو الذي حققه مقر رواد أعمال دبي، الذي يضم اليوم أكثر من 800 شركة ناشئة و2,000 عضو، بدعم من شبكة تتألف من أكثر من 50 شريكاً استراتيجياً، بينما نجحت الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة هذا المجتمع في استقطاب تمويلات إجمالية تجاوزت 440 مليون درهم منذ أكتوبر 2025، في حين تخطت قيمتها السوقية المجمّعة حاجز 6 مليارات درهم إماراتي، وذلك وفقاً لبيانات الموثّقة من قبل منصة "ماجنيت".

وإلى جانب برامجه المتخصصة، يعمل المقر على تسهيل وصول المؤسسين إلى منظومة الشركات الناشئة الأوسع في دبي، من خلال جلسات وبرامج تواصل مكثفة مع المستثمرين، أتاحت لنحو 150 مؤسساً فرصة التواصل المباشر مع كبرى شركات رأس المال الجريء، في حين قدّم المقر دعماً مباشراً لأكثر من 450 رائد أعمال عبر 11 برنامجاً متخصصاً، واستفاد أكثر من 800 متعلم من مركز التعلم الرقمي، الذي يقدم دورات تدريبية عملية باللغتين العربية والإنجليزية، من أبرزها برنامج أكاديمية المؤسسين، الذي جرى تطويره بالشراكة مع نور سويد من شركة جلوبال فنتشرز، المتخصصة في استثمارات رأس المال الجريء.

وتمكنت 10 شركات ناشئة، عبر برنامج مسرعات الأعمال المنفّذ بالتعاون مع شركة بلاج آند بلاي، من توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تجريبية مع مؤسسات كبرى، في فترة زمنية لم تتجاوز ثلث المدة المعتادة لتطوير الأعمال. وأتاح هذا الإنجاز للشركات فرصة التعاون المباشر مع كبرى المؤسسات، واختبار حلولها، وتحويلها إلى منتجات وخدمات جاهزة للتسويق التجاري.

ويسرّع المقرّ انتقال رواد الأعمال الطموحين من مرحلة الفكرة إلى تأسيس المشروع؛ ففي الدفعة الأولى من برنامج أكاديمية رواد الأعمال المنفَّذ بالشراكة مع شركة Antler، نجح 75% من المشاركين في تطوير وإطلاق منتج أو موقع إلكتروني خلال ستة أسابيع، بينما تمكن 20% من المشاركين من تحقيق إيرادات. وعبر برنامج الإقامة، نجحت 18% من الفرق المشاركة من المؤسسين في الحصول على استثمارات في مرحلة ما قبل التمويل التأسيسي، لتخطو بذلك مشاريع جديدة أولى خطواتها نحو النمو.

أما الشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، فيمنحها المقرّ فرصة الاستفادة من الخبرات والتواصل مع المستثمرين والنفاذ إلى الأسواق العالمية؛ إذ وفّر برنامج Unicorn Builder لبناء الشركات المليارية، المنفَّذ بالشراكة مع مؤسسة إنديفور، إرشاداً وتوجيهاً مخصّصين قدمهما رواد أعمال متمرسون وخبراء دوليون إلى 40 شركة مستفيدة. كما أسهمت الجولات الدولية التي نظّمها المقرّ لرواد الأعمال في مدن عالمية مثل لندن وسان فرانسيسكو في ربط الشركات الناشئة المتخذة من دبي مقراً لها بعملاء محتملين ومستثمرين وقادة أعمال.

وفي هذه المناسبة، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: يمثل "مقر رواد أعمال دبي" ركيزة مهمة في جهودنا لتطوير بيئة أعمال محفزة على الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في نمو الاقتصاد الرقمي وتعكس نتائج العام الأول للمقر أهمية تكامل الجهود في تطوير منظومة اقتصادية قادرة على استقطاب المواهب والمشاريع النوعية، وتحويل الابتكار إلى فرص اقتصادية تدعم النمو المستدام. ونركز خلال المرحلة المقبلة على توسيع دور الشركات الناشئة في تطوير حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحفيز تأسيس شركات رقمية ذات قيمة مضافة عالية.

وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تُعدّ ريادة الأعمال محركاً أساسياً لتحقيق طموحات دبي الاقتصادية على المدى الطويل، إذ تتقاطع مع العديد من المقومات الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33بدءاً من التنويع الاقتصادي والابتكار وصولاً إلى استقطاب الاستثمارات وتطوير المواهب. ويشكّل مقر رواد الأعمال في دبي منصة ملائمة لتحقيق هذه الطموحات من خلال جمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية ضمن منظومة متكاملة تسهم في تسريع نمو الشركات ذات الإمكانات العالية، وتحويل طموحات رواد الأعمال إلى أثر اقتصادي ملموس.

ويواصل "مقر رواد أعمال دبي" العمل على توسيع نطاق تركيزه، منتقلاً من مرحلة ربط المؤسسين بالفرص إلى توفير مسارات مباشرة لدعم نمو أعمالهم. وتتمثل أبرز أولوياته في تعزيز فرص الوصول إلى رأس المال والعملاء، وتوسيع آفاق النمو الدولي عبر مسارات منظّمة تُمكّن المؤسسين من تطوير شركاتهم في دبي والانطلاق بها نحو الأسواق العالمية، وتطوير تجمّعات ابتكارية على مستوى القطاعات للشركات الكبرى والشركات الناشئة والمستثمرين، للعمل معاً على ابتكار حلول للتحديات الفعلية التي تواجه مختلف القطاعات.