العين في 24 نوفمبر/ وام / أعلنت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، عن تعاون مع "كولومبيا هارت سورس" التابعة لمركز "إيرفينغ الطبي" بجامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة، بهدف تطوير برنامج جراحة القلب للبالغين في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة في منطقة العين.

ويشمل التعاون مواءمة المسارات الإكلينيكية مع المعايير الدولية، وتحسين الجودة، وتعليم الكوادر، والبحث، ونقل المعرفة على المدى الطويل، بما يعزز مستوى الرعاية للحالات الجراحية الأكثر تعقيداً.

ويستند التعاون إلى خدمات جراحة القلب القائمة في المدينة الطبية، ويسهم في تعزيز قدرات الكوادر وأنظمة الجودة والمسارات الجراحية المتكاملة، بما يدعم حصول المرضى على الرعاية التخصصية بالقرب من أماكن إقامتهم.

وقال الدكتور سلطان محمد الكرم، المدير التنفيذي لقطاع منطقة العين في مجموعة صحة: يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز خدمات القلب والأوعية الدموية المتقدمة في منطقة العين، ودعم توجه أبوظبي الأوسع نحو توسيع نطاق الخدمات التخصصية داخل الإمارة ولا تقتصر قيمته على الخبرات التي يتيحها، بل تشمل عمق التكامل الذي صُمم لتحقيقه، بدءاً من المسارات الإكلينيكية وأنظمة الجودة وصولاً إلى التدريب وبناء القدرات على المدى الطويل ومن شأن ذلك تحقيق أثر مستدام للمرضى والكوادر الإكلينيكية ومنظومة الرعاية الصحية بأكملها.

وبموجب التعاون، تقدم "كولومبيا هارت سورس" المشورة الاستراتيجية والإكلينيكية لبرنامج جراحة القلب للبالغين وتشمل مجالات دعمها تطوير البرنامج وتصميم المسارات الإكلينيكية وقياس الجودة والنتائج ومقارنتها بمؤشرات الأداء المرجعية، وتعليم الكوادر وتطوير البرامج الجراحية المتقدمة والتعاون البحثي.

وتبقى المسؤولية الكاملة عن رعاية كل مريض والقرارات الإكلينيكية المتعلقة به لدى أطباء مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة وجراحيها والفرق الإكلينيكية الأخرى.

وتشمل مجالات التطوير المخطط لها مسارات لجراحة الشريان الأبهر، وجراحة القلب طفيفة التوغل، وجراحة القلب باستخدام الروبوت، إلى جانب مبادرات إضافية لتحسين الجودة وتدريب الكوادر والتعاون البحثي. وستسترشد جهود تطوير البرنامج بمعايير وبروتوكولات ومؤشرات أداء متوافقة مع المعايير الدولية.