أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، وذلك على هامش افتتاح سموّه لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وحثّهم سموّه على أن يكونوا على قدر طموحات الوطن وقال مخاطباً إياهم: "أنتم أمل الوطن ومستقبله.. وصوتكم اليوم هو بداية لمسؤوليتكم غداً.. نريد أن تكون أحلامكم بلا حدود، وأن تجعلوا من المعرفة أساساً للتميز ومن الحوار جسوراً للتفاهم ومن المسؤولية نهجاً لخدمة الوطن.. ثقوا أن أفكاركم مهمة وآراءكم محل تقدير.. وبناء المستقبل يبدأ من عقولكم الطموحة وأفكاركم المبدعة".

واُلتقطت لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تذكارية مع أبنائه الأعضاء، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

إلى ذلك هنّأت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل على انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني 2026-2028، مؤكدة سموّها أن عضويتهم تمثل مسؤولية وطنية تتطلب منهم أن يكونوا على قدر الثقة التي مُنحت لهم.

ووجّهت سموّها كلمةً لأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، ألقتها نيابة عن سموّها، سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، خلال الافتتاح، حيث قالت سموّها في الكلمة: "أبنائي وبناتي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، إن عضويتكم في هذا البرلمان تضع أمامكم مسؤولية تجاه وطنكم ومجتمعكم، وتدعوكم إلى تسخير معارفكم وقدراتكم في خدمة الوطن والإسهام في مسيرة تنميته وازدهاره فالأوطان تُبنى بوعي أبنائها، وإخلاصهم في العمل، ومبادرتهم إلى العطاء، وإيمانهم بأن لكل فرد دوراً في صناعة المستقبل".

وأضافت سموّ "أم الإمارات" في كلمتها: "أؤكد أهمية دوركم من خلال هذه المنصة الوطنية، فهي فرصة لتجسيد قيم المواطنة الإيجابية، واستلهام نهج قيادتنا الرشيدة في العمل والعطاء وتحمل المسؤولية، فكونوا مبادرين في أفكاركم، مخلصين في عملكم، واجعلوا خدمة وطنكم والإسهام في نهضته وازدهاره هدفاً لجهودكم... أثق بقدرتكم على تحمل هذه المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد، والمساهمة بأفكاركم وجهودكم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لوطننا".

وألقى معالي صقر غباش، كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان أعرب خلالها عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على ما تقدمه من رعاية كريمة لبناء الإنسان الإماراتي وإعداده للمستقبل، وإلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، لرؤية سموّها الرائدة ومبادراتها المتواصلة في رعاية الطفولة وتمكينها.

ووجّه معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي نصائح لأعضاء برلمان الإمارات للطفل، دارت حول أسس الحوار واختلاف الرأي البنّاء، مطالباً إياهم بأن يكونوا أمناء في نقل أحلام وطموحات أقرانهم من الأطفال الذين قد لا يجدون فرصة للتعبير عنها، مؤكداً معاليه على أهمية تبنّي شجاعة الفكر والقدرة على إقامة حوار موضوعي وإيجابي يخدم المجتمع.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن معيار نجاح البرلمان الإماراتي للطفل هو ما يكتسبه أعضاؤه من وعي ومسؤولية وثقة، وقدرة المؤسسات والمسؤولين، على الاستماع إلى آرائهم والاستفادة من أفكارهم، معرباً معاليه عن ثقته في كون أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل أهل للأمانة والمسؤولية التي تم اختيارهم لتحملها.