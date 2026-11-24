دبي في 24 نوفمبر/ وام / نظمت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وضمن برنامج "أثر" الذي أطلقته مؤخراً، زيارة ميدانية للاطلاع على مشروع دعم تغذية الأمهات الحوامل والمواليد الجدد في سريلانكا، الذي تنفذه مؤسسة المبادرات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حيث يهدف المشروع إلى تحسين تغذية الأمهات الحوامل وتعزيز صحة المواليد.

ويأتي المشروع، ضمن برنامج أوسع يشمل أيضاً مدغشقر، ومنغوليا، وتنزانيا، في إطار جهود مؤسسة المبادرات لمكافحة سوء التغذية في العالم، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في استدامة العطاء، وتغيير واقع المجتمعات الأكثر احتياجاً، نحو الأفضل.

وتعد زيارة سريلانكا، هي الأولى من نوعها ضمن برنامج "أثر"، حيث تعتزم مؤسسة المبادرات تنظيم زيارات مماثلة تشمل الدول الثلاث الأخرى التي يستهدفها برنامج مكافحة سوء التغذية، والذي يمتد حتى العام 2028 بالتعاون مع "اليونيسف"، من أجل تحسين صحة الأمهات، والحد من مخاطر نقص المغذيات الدقيقة، ودعم النمو الصحي للأجنة والمواليد، حيث وصل عدد المستفيدين منه حتى الآن في سريلانكا وحدها، إلى أكثر من 233 ألف مستفيد.

واطلع الوفد، الذي ضم مؤثرين ومساهمين في الجهود الإنسانية لمؤسسة المبادرات، ومعنيين بالعمل الخيري في مجتمع الإمارات، على الخطوات التي قطعها المشروع للحد من مخاطر سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن الأساسية لدى الأمهات الحوامل والمواليد الجدد، من خلال توفير المكملات الغذائية متعددة المغذيات الدقيقة MMS، التي تحتوي على 15 نوعاً من الفيتامينات والمعادن، إلى جانب النتائج التي حققها لتعزيز التوعية بالتغذية السليمة ودعم الرعاية الصحية خلال الحمل.

وأكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، على الدور الحيوي الذي لعبته الشراكات التي رسختها مؤسسة المبادرات خلال السنوات الماضية، في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة سوء التغذية لدى الفئات الأقل حظاً حول العالم، مشيراً إلى النتائج الإيجابية لتعاون المؤسسة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في سياق حرصهما المشترك على تحسين تغذية الأمهات الحوامل والمواليد الجدد.

وتطرق الدكتور فوزان الخالدي، إلى إنجازات عدة حققتها الشراكة بين مؤسسة المبادرات و"اليونيسف"، عبر مشروعهما في سريلانكا، وفي مقدمتها المساهمة في تطوير دليل الحمل الذي اعتمدته وزارة الصحة السريلانكية على المستوى الوطني، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تمكين القابلات والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، من الاستناد إلى مرجع موحد من أجل تقديم مشورة طبية محكمة للأمهات في مختلف المراكز الصحية السريلانكية.

وقال: رأينا خلال زيارتنا إلى سريلانكا، كيفية استفادة الأمهات الحوامل ومواليدهن من برنامج المكملات الغذائية متعددة المغذيات الدقيقة، حيث تحصل الأم خلال الحمل على 15 نوعاً من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحتها ونمو طفلها، وتتلقى من القابلات نصائح عملية حول التغذية تستطيع تطبيقها في حياتها اليومية.

ويتيح المشروع الذي يتم تنفيذه في سريلانكا، للنساء الحوامل الحصول على المكملات الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم "الأنيميا" وتعزيز مناعة الأم ودعم النمو السليم للجنين، كما يقدم، عبر جلسات الإرشاد الفردي والتوعية، للأمهات صورة متكاملة حول أهمية التغذية السليمة خلال فترة الحمل وكيفية حماية أطفالهن قبل الولادة.

ويسعى المشروع إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية، بما يؤدي إلى خفض معدلات الولادة المبكرة ونقص الوزن عند الولادة عبر دمج حزم التغذية المتخصصة ضمن خدمات الرعاية السابقة للولادة.

يذكر أن "أثر" الذي أطلقته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مؤخراً، هو برنامج الزيارات الميدانية لمشاريع مؤسسة المبادرات، حيث يتيح لفئات مختلفة من المجتمع زيارة المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة والتعرف إلى المستفيدين وفرق العمل.

ويهدف البرنامج إلى معايشة الأثر، من خلال الاطلاع المباشر والاستماع إلى قصص المستفيدين، بما يتجاوز ما تنقله التقارير والأرقام، وتعزيز الثقة عبر إظهار كيفية إيصال الدعم إلى الميدان والفرق الذي يحدثه في حياة الناس.

كما يهدف إلى صناعة سفراء للعمل الإنساني، من خلال تمكين المشاركين من نقل ما شاهدوه ومشاركة قصص الأثر مع مجتمعاتهم، إضافة إلى ترسيخ ثقافة العطاء، عبر بناء ارتباط إنساني مستدام برسالة مؤسسة المبادرات ومشاريعها، وكذلك تطوير المشاريع حيث تتم الاستفادة من الملاحظات الميدانية وفهم التحديات والاحتياجات بالتعاون مع الشركاء.

وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

وتعد مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً، سواء لجهة عدد المبادرات ذات الطابع المؤسسي المنضوية تحتها أو النطاق الجغرافي الذي يتوزع فيها نطاق عملها.

وتهدف مؤسسة المبادرات إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.

كما تهدف المؤسسة إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.

يذكر أن حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وصل إلى أكثر من 16 مليار درهم في مختلف محاورها منذ إطلاقها، استفاد منها أكثر من 953 مليون شخص في 122 دولة حول العالم.