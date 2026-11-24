دبي في 24 نوفمبر/ وام / أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن إطلاق مبادرة "مسارات أسرية"، الهادفة إلى تمكين موظفي حكومة دبي وأسرهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية متوازنة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الحياتية بوعي ومرونة، بما يدعم مستهدفات استراتيجية عام الأسرة 2026.

وتأتي المبادرة ضمن المزايا التي يوفرها برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" لموظفي حكومة دبي، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة داعمة لاستقرار الأسرة وتوازن الحياة المهنية والأسرية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتجسد المبادرة نهجاً استباقياً في التمكين الأسري، من خلال برنامج تدريبي وتوعوي متخصص يقدم ثلاثة مسارات تستجيب لاحتياجات الأسرة في مختلف مراحلها، بدءاً من التأهيل للزواج وتكوين الأسرة، مروراً بتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، وصولاً إلى تمكين الأسر الأحادية من التعامل مع التحديات الاجتماعية والحياتية. وتسهم هذه المسارات في تعزيز التلاحم الأسري، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الموظفين وإنتاجيتهم الوظيفية.

وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن استقرار الأسرة وجودة حياتها يشكلان ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مبادرة "مسارات أسرية" تعكس حرص الهيئة على تطوير برامج استباقية تعزز قدرات الأسر، وتدعم أفرادها في مختلف مراحل حياتهم، وترسخ مقومات التماسك والتوازن الأسري.

وقالت معاليها: نحرص على تمكين الأسرة بالمعارف والمهارات التي تساعدها على بناء علاقات متوازنة، والتعامل مع التحديات بوعي وثقة، من خلال برامج تجمع بين التوعية والتأهيل والإرشاد، وتستجيب لاحتياجاتها المتغيرة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات الحياتية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وأضافت: تنسجم المبادرة مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية "دبي صديقة للأسرة"، من خلال تعزيز استقرار الأسرة، وتكامل الجهود الحكومية لتوفير بيئة داعمة لجودة حياتها. فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في تلاحم المجتمع واستدامة تنميته، وتعزيز قدرته على بناء أجيال واثقة ومساهمة في مسيرة التنمية.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مبادرة "مسارات أسرية" تجسد التكامل بين الجهات الحكومية في دبي لدعم الموظف في مختلف جوانب حياته، وأن استقرار الموظف الأسري ينعكس مباشرة على أدائه وعطائه المهني.

وقال: انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء حكومة أكثر جاهزية واستدامة، ندرك في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الموظف المستقر أسرياً أكثر قدرة على الإبداع والعطاء، ولذلك نحرص على أن تشمل بيئة العمل الحكومية مبادرات تدعم الموظف خارج حدود الوظيفة، وتساعده على تحقيق التوازن بين مسؤولياته المهنية والأسرية في مختلف مراحل حياته.

وأضاف: تأتي شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع في هذه المبادرة امتداداً لجهودنا في تعزيز جودة الحياة الوظيفية ورفاه موظفي حكومة دبي، وترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وكوادر حكومية قادرة على صناعة المستقبل.

وتستهدف المبادرة موظفي حكومة دبي من الشباب المقبلين على الزواج، والأسر القائمة، والأسر الأحادية، من خلال ثلاثة مسارات متخصصة. المسار الأول "كوّن أسرة" ويركز على تهيئة الشباب للحياة الزوجية، عبر التوعية بالجوانب الدينية والصحية والاجتماعية للزواج، والتأهيل النفسي، واختيار شريك الحياة، والتوازن الرقمي والثقافة المالية، والتعريف بالمزايا الحكومية الداعمة لتكوين الأسرة.

ويعنى المسار الثاني "حافظ على الأسرة" بتعزيز استقرار الأسر القائمة، من خلال تنمية مهارات التواصل بين الزوجين، وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والوظيفية، وتطوير مهارات التعامل مع الأبناء، إلى جانب التخطيط الأسري وتعزيز الترابط بين الأسرة النووية والممتدة.

أما المسار الثالث "تغلب على تحدياتها"، فيركز على دعم الأسر الأحادية عبر برامج تعزز التخطيط الأسري والتمكين المالي والاجتماعي، وتنمي مهارات التعامل مع التحديات، إلى جانب التوعية بالجوانب القانونية والاجتماعية لما بعد الطلاق، بما يشمل الرؤية والحضانة.

ويُنفذ البرنامج عبر مجموعة من المحاضرات وورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التوعوية، بمشاركة مختصين من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، وبالاستفادة من المنصات الرقمية والمرافق المجتمعية، بما يضمن تنوع أساليب الوصول إلى الموظفين وتلبية احتياجاتهم.

وترتكز المبادرة على نموذج تكاملي تقوده هيئة تنمية المجتمع، بالشراكة الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها محاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي الرقمية، ودبي الصحية، إلى جانب مراكز ومؤسسات متخصصة، من بينها مركز سيج ومركز أمان للعافية، بما يوحد الخبرات ويوسع نطاق الدعم الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي المقدم للأسر.

ويُنفذ البرنامج عبر مجموعة من المحاضرات وورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التوعوية، بمشاركة مختصين من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، وبالاستفادة من المنصات الرقمية والمرافق المجتمعية، مع توفير الترتيبات والخدمات اللازمة لأصحاب الهمم، بما يضمن سهولة الوصول إلى محتوى الفعاليات والبرامج، ويدعم مشاركتهم الفاعلة والشاملة فيها.

وعلى هامش إطلاق المبادرة، وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم بشأن تفعيل المبادرات المشتركة المرتبطة باستراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الأسرية الموجهة لموظفي حكومة دبي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتلاحم الأسري، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، والارتقاء بجودة الحياة.

وتؤسس المذكرة إطاراً للتنسيق وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات ذات الأولوية، بما يعزز تكامل الأدوار الحكومية ويوسع نطاق البرامج والخدمات المقدمة للموظفين وأسرهم، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية في الإمارة.