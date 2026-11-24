أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلستيه الأولى "الإجرائية" والثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ووافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027م، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.

ورفع معالي صقر غباش في كلمة له في الجلسة الأولى باسمه واسم المجلس أصدق عبارات الامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، بكل ما يمثله ذلك من عمق روابط التكامل والتعاون بين سلطات الدولة.

وقال معاليه: "إنني إذ أثني اليوم على حرصكم طوال الأدوار الثلاثة السابقة في أداء مهامكم التشريعية والرقابية وفي الاتصالات البرلمانية على أكمل وجه، فإني واثق ومطمئن بأن عطاءنا سيستمر في هذا الدور على نحو ما نأمل تقديمه لوطننا ولقيادته ولمواطنينا في كل هذه المجالات".

وأضاف: "سيظل سعينا وهدفنا أن تظل منظومة التكامل والتواصل بأفضل ما يكون مع حكومتنا المتميزة بكل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، ومع معالي الأخ عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومع فريقه التنفيذي المتعاون دوماً برئاسة سعادة الأخ طارق لوتاه، وكيل الوزارة"، معربا عن أمله في أن يظلَ الدور الذي تقوم به مؤسساتنا الإعلامية الوطنية وممثلوها حاضًرا وشاهدًا في نقل صورة متكاملة عن أداء المجلس في كل مهامه بما تتحقق به علانية الجلسات أمام الجميع، ويكشف عن صورته الحقيقية.

واختتم معاليه بالقول: "إذا كنا نتحدث عن العمل المخلص والجاد فإنني على ثقة بأنكم تشاركونني الرأي في أن الأمانة العامة للمجلس، تستحق منا كل الشكر فيما تبذله من جهودٍ تؤكد مهمتها الرئيسية وهدفها في أن تكون دوما خيرَ معينٍ للمجلس في أداء مهامه الدستورية والبرلمانية، ونسأل الله لنا جميعاً التوفيق والسداد، وأن يظل وطننا وقيادته وشعبه في أمنٍ وآمانٍ".

وألقى معاليه كلمة لتأبين المغفور له العضو سعيد العابدي، قال فيها: "نفتقد اليوم، ونحن نجتمع تحت قبّة هذا المجلس، أخًا عزيزًا وزميلا كريمًا، هو سعيد راشد العابدي، رحمه الله. وهنا في هذه القاعة بدأت زمالتنا معه، عرفناه في أعمال المجلس وفي أسفارنا معه، فكان طيّب المعشر، كريم الخُلُق، قريبًا من الجميع".

وأضاف: "كانت له مكانة خاصة لدى زميلاته وزملائه، ولدى العاملين في الأمانة العامة الذين شاركونا العمل معه ويشاركوننا اليوم افتقاده، ولقد أعطى المرحوم سعيد العابدي هذا المجلس من علمه وخبرته، وأدّى أمانته بإخلاص ووفاء لوطنه ولقيادته الرشيدة، وسيبقى في ذاكرتنا، إلى جانب ما قدّمه في عمله، ما عرفناه منه في صحبتنا من مواقف كريمة".

واستطرد معالي صقر غباش بالقول: "رحمك الله يا أبا راشد، وجزاك خيرًا عمّا قدّمت، وباسم المجلس الوطني الاتحادي، نُجدّد خالص العزاء لأهلك وأحبّتك، ونسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمّدك بواسع رحمته ويُسكنك الفردوس الاعلى من الجنة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وأدعوكم إلى الوقوف لنقرأ معًا سورة الفاتحة على روح فقيدنا".

بعد ذلك أدى سعادة عبد السلام عبد الله محمد الشحي، اليمين الدستورية عضوا في المجلس الوطني الاتحادي، وفقا لمرسوم اتحادي رقم (138) لسنة 2026 بحلول عضو في المجلس الوطني الاتحادي محل آخر.

ووافق المجلس على انتخاب سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة ميرة سلطان السويدي، مراقبي المجلس لدور الانعقاد الرابع بالتزكية.

واطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، وعلى تسع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها رسالتان بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تبناها بشأن موضوعين عامين هما سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية،

وسبع رسائل بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة المجلس لسبعة موضوعات عامة تمت احالتها إلى اللجان المعنية بقرار من معالي رئيس المجلس، وهي: سياسة الحكومة في شأن دعم الرياضة والرياضيين، وسياسة الحكومة بشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز السلامة الرقمية للطفل، وسياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وسياسة الحكومة بشأن أمن البيانات والسيادة الرقمية، وسياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الخاص، وسياسة الحكومة بشأن خفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027م، بإجمالي 90.1 مليار درهم، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وتوجيه الموارد نحو الارتقاء بجودة حياة المجتمع والاستثمار في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وقدم معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، خلال الجلسة بيانا تشريعيا أكد فيه، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 تترجم الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتستبق المستقبل من خلال تحويل التطلعات الوطنية إلى مسارات عمل مستدامة تعزز جودة حياة المجتمع، مضيفا أن هذا الإطار المالي ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين تلبية متطلبات الحاضر والاستثمار في ممكنات الغد، وترسيخ المكانة الريادية والتنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال معاليه: "إن توجيه الموارد المالية في الميزانية يرتكز على دعم القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر في حياة الإنسان وجودة معيشته، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر ومؤهل لمتغيرات المستقبل. وإن الميزانية تولي اهتماماً موازياً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الموارد البيئية والثقافية، بما يحقق عائداً إنسانياً وتنموياً مستداماً ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة".

واستعرض توزيع مخصصات القطاعات الحيوية في ميزانية عام 2027، حيث خُصص أكثر من ثلث الميزانية للتنمية الاجتماعية والمعاشات، واستحوذت الخدمات العامة على 33.3 مليار درهم لدعم تطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي، فيما خُصص لقطاع التعليم 16.8 مليار درهم تشمل التعليم العام والجامعي لدعم المعرفة والمهارات، وتطوير المناهج والمسارات التقنية، ورفع جاهزية المعلمين والطلبة لعالم سريع التغير بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.

وبين أن الميزانية شملت تخصيص 5.9 مليار درهم للقطاع الصحي لدعم تقديم رعاية صحية أكثر تقدماً ووقائية واستباقية وتوسيع الاستفادة من الحلول الذكية في تقديم الخدمات ومواكبة المتطلبات المستقبلية، إلى جانب 3.9 مليار درهم لقطاع الإسكان لمواصلة جهود توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال برامج الدعم والمنح والتسهيلات السكنية، و3.3 مليار درهم للشؤون الاجتماعية لدعم الأسر وتطوير منظومة الدعم وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى تخصيص تخصيص مبلغ 10.7 مليار درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة، و7 مليارات درهم للجاهزية الوطنية والدفاع لدعم قدرات المنظومة الوطنية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، فيما بلغت مخصصات الشؤون الاقتصادية 2.1 مليار درهم لدعم التنافسية والابتكار وتطوير البيئة الاستثمارية ومواصلة المشاريع الوطنية بما فيها مشاريع الفضاء، بالإضافة إلى 1.1 مليار درهم للثقافة والفنون لدعم الهوية الوطنية والحفاظ على التراث وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، و509.2 مليون درهم لحماية البيئة دعماً لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.