دبي في 24 نوفمبر /وام/ أطلقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، منظومة "أثر" لريادة الأعمال المستدامة، بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت في دولة الإمارات لتطوير حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات، والحد من هدر الموارد، وتعزيز استدامة إنتاج الغذاء.

وتدعم المنظومة الشباب ورواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والتوسع، من خلال ربطهم بالجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لهم لتطوير نماذج أولية لحلولهم واختبارها بالتعاون مع الجهات المستفيدة، بما يساعد على تقييم جدواها البيئية والاقتصادية ويفتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات لتوسيع تطبيقها.

واستضاف معهد "سي إنستيتيوت"، الشريك في المنظومة، فعالية الإطلاق ومعرض "أثر" المصاحب في المدينة المستدامة بدبي، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر".

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن إطلاق المنظومة يأتي في إطار الاستثمار في قدرات الشباب ورواد الأعمال على تطوير تقنيات وحلول تدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل النفايات وتعزيز كفاءة الإنتاج.

وأضافت أن نجاح ريادة الأعمال المستدامة يرتبط بمدى استجابة الحلول لاحتياجات الجهات والمجتمعات المستفيدة، مشيرة إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام أصحاب الابتكارات لاختبار تقنياتهم بالتعاون مع مستخدميها، بما يثبت جدواها ويشجع على اعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها، لا سيما في القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

من جانبه، قال المهندس فارس سعيد، مؤسس ورئيس معهد "سي إنستيتيوت"، إن تحويل الابتكار إلى أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي ملموس يمثل ركيزة لبناء اقتصاد مستدام وتنافسي، مؤكداً أهمية الربط بين البحث العلمي وريادة الأعمال والتطبيق العملي لتطوير حلول قابلة للتوسع.

وأضاف أن الشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال منظومة "أثر" تسهم في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات قادرة على التعامل مع التحديات البيئية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.

وشملت زيارة معاليها للمدينة المستدامة جولة في مرافق المعهد وحاضنة "بدايات" ومعرض "أثر"؛ حيث التقت رواد الأعمال والفرق الطلابية، واطلعت على مشاريعهم وناقشت معهم سبل اختبار تقنياتهم والوصول إلى شركاء لتطبيقها.

وضم المعرض 12 شركة ناشئة ومشروعاً ريادياً، تنوعت مجالات عملها ومراحل تطورها، مع حضور بارز للمشاريع الإماراتية.