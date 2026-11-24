الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / نظّمت جائزة الشارقة في المالية العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وتحت رعاية جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين ندوة تعريفية وورشة تدريبية مصاحبة في المنامة وذلك ضمن جهودها الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة العربية في الجائزة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الإدارة المالية العامة وتشجيع المؤسسات والكفاءات المتخصصة على تبنّي الممارسات المتميزة في إدارة الموارد المالية الحكومية.

واستُهلت أعمال الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات لممثلي جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وجائزة الشارقة في المالية العامة تناولت أهمية التعاون المؤسسي العربي في تطوير منظومة الإدارة المالية العامة ودور المبادرات المشتركة في تعزيز الكفاءة والابتكار والارتقاء بالأداء المالي الحكومي إضافة الى عرض فيلم تعريفي حول الجائزة سلط الضوء على أهدافها ومجالاتها ودورها في تحفيز التميز المؤسسي والفردي.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة أن تنظيم الندوة في مملكة البحرين الشقيقة يجسّد حرص الجائزة على بناء شراكات عربية فاعلة وتعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية والكفاءات المتخصصة بما يتيح تبادل التجارب الناجحة والاستفادة منها في تطوير منظومات الإدارة المالية العامة.

وقال: نؤمن بأن التميز في إدارة المال العام يبدأ من بناء مؤسسات قادرة على تطوير ممارساتها والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبنّي أساليب عمل ترتكز على الكفاءة والشفافية والمسؤولية وتمثل هذه الندوة فرصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات والكفاءات البحرينية والتعريف بما توفره الجائزة من فرص لإبراز الإنجازات والمبادرات النوعية بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في القطاع المالي الحكومي.

وثمّن التعاون البنّاء مع جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والتطلع إلى أن يشكّل هذا اللقاء انطلاقة لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات وأن تشهد مشاركة بحرينية متميزة تعكس ما تزخر به المملكة من تجارب رائدة وكفاءات مؤهلة في مجالات الإدارة المالية العامة.

من جانبه أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن تطوير الإدارة المالية العامة يتطلب الاستثمار المستمر في بناء القدرات البشرية المتخصصة وتعزيز الوعي بالممارسات الحديثة التي تدعم كفاءة الأداء المؤسسي مشيراً إلى أهمية الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لتمكين العاملين في القطاع المالي من مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة.

وقال: أصبحت الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية عناصر محورية في بناء منظومات مالية حكومية تتسم بالكفاءة والموثوقية ولم يعد تطوير الأداء المالي مقتصراً على تحديث الإجراءات والأنظمة بل بات يرتبط بقدرة المؤسسات على استشراف المخاطر وتعزيز الرقابة وترسيخ ثقافة المسؤولية في مختلف مستويات العمل وتتيح هذه الورشة فرصة لتعميق فهم هذه المفاهيم واستعراض سبل توظيفها في تطوير الممارسات المؤسسية.

وتضمّن برنامج اليوم الأول جلستين تعريفيتين قدّمهما فريق الجائزة خُصصت الأولى لاستعراض أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة وفئاتها المؤسسية والفردية والتعريف بمعايير التقييم المعتمدة لكل فئة بما يساعد الجهات والأفراد الراغبين في المشاركة على فهم متطلبات الترشح وأسس التميز التي تستند إليها عملية التقييم.

أما الجلسة الثانية فركّزت على شروط المشاركة وآليات التسجيل والترشح عبر النظام الإلكتروني والإجراءات اللازمة لاستكمال طلبات المشاركة مع إتاحة المجال أمام الحضور لطرح استفساراتهم والحصول على الإيضاحات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية للجائزة.

وفي اليوم الثاني تواصلت أعمال الفعالية بتنظيم ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية» وتناولت من خلال جلستين تدريبيتين عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير الممارسات المالية الحكومية وتعزيز فاعلية أنظمة الرقابة المؤسسية.

وركزت الجلسة الأولى على مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية ودورها في تعزيز النزاهة المؤسسية ووضوح المسؤوليات ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة فيما تناولت الجلسة الثانية الرقابة المالية الحديثة وإدارة المخاطر وأهمية تطوير الأدوات الرقابية وتبنّي منهجيات استباقية للتعامل مع التحديات المالية بما يدعم جودة القرارات ويعزز قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.