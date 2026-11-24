الفجيرة في 24 نوفمبر /وام/ أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إطلاق قسم الكورال الغنائي، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرتها في دعم المواهب الفنية وتنمية الحس الإبداعي لدى فئات المجتمع، وذلك تحت شعار "اكتشف صوتك.. غنِّ مع الآخرين".

ويأتي تأسيس كورال أكاديمية الفجيرة ضمن قسم الغناء، ويستقطب جميع الفئات العمرية من الراغبين في خوض تجربة الغناء الجماعي وتطوير مهاراتهم الصوتية، وذلك بإشراف ريتا سلطان، مدربة الغناء في الأكاديمية.

ويركز القسم على بناء الصوت وتنمية المهارات الغنائية وتطوير الأداء، بما يمنح المشاركين بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التدريب الفني والعمل الجماعي.

وقال سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن تأسيس الكورال خطوة مهمة ضمن قسم الغناء في الأكاديمية، لافتا إلى أن الغناء الجماعي يتيح للمشاركين فرصة اكتشاف أصواتهم وصقل مواهبهم، ويعزز روح التعاون والانسجام بين أفراد المجتمع.

وأكد حرص الأكاديمية على أن يكون الكورال منصة مفتوحة لكل من يملك الشغف بالغناء، بمختلف أعمارهم ومستوياتهم.

وأضاف أن ما تحققه الأكاديمية من إنجازات يأتي بفضل الدعم المتواصل الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، للمسارات التعليمية والفنية، وحرصه على توفير بيئة محفزة للإبداع ، مؤكدا أن الأكاديمية ستواصل تطوير مناهجها التعليمية بما يواكب تطلعات المنتسبين إليها وتلبية احتياجاتهم.

ويُعد إطلاق قسم الكورال الغنائي دعوة مفتوحة لكل محبي الغناء للانضمام إلى تجربة فنية جماعية، تنمّي المهارات الصوتية وتعزز الثقة بالنفس، وتسهم في اكتشاف المواهب وتطويرها.