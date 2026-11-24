الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / وقعت مجموعة "بيئة" اليوم إتفاقية مع شركة المباني "بست" ذ.م.م. لتنفيذ حزمة رئيسية من أعمال البنية التحتية في مشروع إنشاء مدينة خالد بن سلطان في الشارقة بقيمة 175 مليون درهم وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المشروع وتنفيذ مخطّطه الرئيسي الشامل على أن تُستكمل أعمال البنية التحتية خلال الربع الأخير من عام 2028.

وتمتدّ أعمال البناء على مساحة تقريبية تبلغ 345,500 متر مربّع ضمن المرحلة الأولى من مدينة خالد بن سلطان لتشمل المناطق A وB وG فضلاً على المرافق والبنية التحتية المشتركة التي تخدم المشروع بأكمله.

وقع الاتّفاقية في المقرّ الرئيسي لمجموعة "بيئة" في الشارقة من جانب المهندسة ندى تريم الرئيس التنفيذي – العقارات في "بيئة" وأحلام عمر العامري – نائب رئيس مجلس إدارة شركة المباني "بست" ذ.م.م. بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس الإدارة لشركة المباني "بست" ذ.م.م. و خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".

وتشمل أعمال البنية التحتية تنفيذ شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وأنظمة إمدادات مياه الشرب والإطفاء وشبكات الري والغاز وأعمال الطرق إلى جانب خزّانات مركزية للمياه المخصّصة للاستخدامات المنزلية وإطفاء الحرائق ومحطّات الضخ.

وسيتمّ ربط شبكة الصرف الصحي بمحطّة معالجة مياه الصرف الصحي التي ستوفّر بدورها المياه المعالجة اللازمة لري المساحات الخضراء فيما ستضمّ شبكة تصريف مياه الأمطار أحواضاً لتجميع المياه وخطوط أنابيب وخزّانات لتنظيم تدفّق المياه ومنشآت لتصريفها.

وانسجاماً مع رؤية مدينة خالد بن سلطان المستقبلية القائمة على التطوير العقاري المستدام يهدف المشروع إلى معالجة كامل مياه الصرف الصحي الناتجة عن الموقع وإعادة استخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء إلى جانب تجميع مياه الأمطار بنسبة 100% للاستفادة منها في تغذية خزّانات المياه الجوفية وسوف تسمح المواصفات الفنية المعتمدة باستخدام الركام المعاد تدويره في أعمال البناء فضلاً على توفير نقاط لشحن المركبات الكهربائية لخدمة زوّار المدينة.

وقالت المهندسة ندى تريم: يتمثّل طموحنا في مدينة خالد بن سلطان في بناء مجتمع يضع الإنسان واحتياجاته في مقدّمة أولوياته بدءاً من مراحل التخطيط الأولى وصولاً إلى التنفيذ بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط الاجتماعي وتشكّل أعمال البنية التحتية الركيزة الأساسية لهذا المشروع إذ ستسهم في تعزيز الترابط بين مختلف أرجاء المدينة وتوفير بيئة معيشية متكاملة تتيح للسكان سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية ومع مواصلة التقدّم في تنفيذ المخطط الرئيسي للمدينة نحرص على تطوير وجهة عصرية تدعم رفاه السكان وتوفّر لهم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقال إيلي زغيب المدير العام لشركة بست" ذ.م.م: نعتزّ بمواصلة تعاوننا مع "بيئة" والمساهمة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمدينة خالد بن سلطان التي تمثّل مشروعاً عمرانياً طموحاً يعكس رؤية مستقبلية واضحة للتنمية المستدامة في إمارة الشارقة وانطلاقاً من خبرتنا الممتدة لعقود في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات وسجلّنا الحافل بتنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء الإمارة نتطلّع إلى تسخير خبراتنا الهندسية وقدراتنا الفنية للمساهمة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس ونؤكّد التزامنا بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والجودة وضمن الجداول الزمنية المحدّدة بما يضمن إرساء بنية تحتية متكاملة وموثوقة تشكّل أساساً متيناً لتطوّر المدينة وتدعم تطلّعاتها في بناء مجتمع عصري ومستدام يلبي احتياجات سكانه اليوم وفي المستقبل.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة "بيئة" عن الانتهاء من الأعمال التمهيدية في مدينة خالد بن سلطان التي انطلقت في يونيو 2026 وشملت أعمال تجهيز الموقع والحفر والردم ويمثّل إنجاز هذه الأعمال محطة مهمّة في مسيرة تطوير المدينة إذ يعكس انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطوير الفعلي بعد تهيئة الموقع لانطلاق أعمال البنية التحتية والتشييد بما يتيح الانتقال إلى المراحل التالية من تنفيذ المخطط الرئيسي الشامل للمدينة وتسير أعمال تطوير المشروع وتشييده وفق الجدول الزمني المحدّد.

وقد وضعت شركة زَها حديد للهندسة المعمارية التصوّر الأولي للمخطط الرئيسي لمدينة خالد بن سلطان التي صُمّمت لتكون وجهة عصرية ذكية تسهم في الحفاظ على المناخ وتجمع بين الوحدات السكنية والمساحات التجارية ومرافق الحياة العصرية ضمن بيئة حضرية متكاملة تتمحور حول جودة الحياة كما يجمع المخطط الرئيسي الشامل للمدينة بين البنية التحتية الذكية وحلول التنقّل المستدام والمساحات العامة الملائمة للمشاة.

ويأتي التقدّم المحرز على صعيد إنشاء مدينة خالد بن سلطان في ظلّ النمو المستمرّ الذي يشهده قطاع العقارات في الشارقة والذي سجّل معاملات عقارية بقيمة 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بزيادة بلغت 5.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق فيما ارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 14%.