أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ تشارك هيئة أبوظبي للتراث، في المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2026، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لصون التراث الإماراتي، وتعزيز حضوره في المجتمع، والتعريف بمكوناته الأصيلة، ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال الجديدة.

وتقدم الهيئة خلال مشاركتها تجربة متكاملة تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي والتقنيات الحديثة، من خلال جناح يضم مجموعة متنوعة من الأركان والتجارب التفاعلية والعروض التراثية، التي تتيح للزوار التعرف على جوانب من حياة الأجداد ومعارفهم وممارساتهم التقليدية، بأساليب مبتكرة تجمع بين المعرفة والترفيه، وتعزز ارتباط مختلف فئات المجتمع بالتراث والهوية الوطنية.

ويضم جناح الهيئة غرفة غامرة تقدم تجربة بصرية وتفاعلية للتعريف بنجم سهيل ومكانته في الموروث الإماراتي، وارتباطه بحسابات "ديرة الدرور" التقليدية التي اعتمد عليها الأجداد في معرفة المواسم وتنظيم شؤون حياتهم المرتبطة بالبر والبحر والزراعة، إلى جانب ركن مخصص للشعر وفنون الأداء، يسلط الضوء على الموروث الشعري والفني الإماراتي، ويسهم في التعريف والترويج لبرنامجي "أمير الشعراء" و"المنكوس" في موسميهما الحاليين.

كما يضم الجناح مجلساً يجسد قيم السنع الإماراتي وكرم الضيافة والترحاب، وشاشة تفاعلية تستعرض مشاريع الهيئة ومبادراتها المختلفة، إضافة إلى لعبة الصقارة التفاعلية "تحدي الهدد"، التي تقدم تجربة افتراضية تجمع بين الترفيه واختبار المعارف التراثية، ضمن جهود الهيئة لتوظيف التقنيات الرقمية في التعريف بالموروث الإماراتي وتقريب معارفه من الأجيال الجديدة.

ويحتضن الجناح ركناً مخصصاً لعرض أحدث وأبرز إصدارات هيئة أبوظبي للتراث في مجالات الشعر والموروث الشعبي، بما يتيح للزوار الاطلاع على جانب من جهود الهيئة في توثيق التراث والمعارف المرتبطة به، والتعريف بالإنتاج الأدبي والتراثي الذي يسهم في حفظ الموروث ونقله إلى الأجيال القادمة.

كما يتضمن برنامج مشاركة الهيئة مسابقة "سنع القهوة الإماراتية"، التي تقام في حضيرة القهوة ضمن فعاليات المعرض، وتهدف إلى التعريف بتقاليد إعداد القهوة وآداب تقديمها، وتعليم الأجيال الناشئة المهارات والممارسات المرتبطة بها، بما يعزز قيم الكرم والضيافة الأصيلة ويسهم في نقلها إلى الأجيال القادمة.

وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في المعرض تأكيداً لحرصها على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور والجهات والمؤسسات المعنية بقطاعات الصيد والفروسية والتراث، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعريف بمشاريع الهيئة ومبادراتها الرامية إلى صون الموروث الإماراتي واستدامته، وتشجيع أفراد المجتمع، ولا سيما الأجيال الجديدة، على اكتشاف التراث وممارسته والاعتزاز به.