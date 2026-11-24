الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / احتفى اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة بمرور خمسين عاماً على تأسيسه خلال حفل أقيم اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشهد تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الاتحاد من رؤساء مجالس إدارته السابقين ونوابهم والأمناء العامين السابقين ومساعديهم إلى جانب عدد من شركائه الاستراتيجيين تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرته وتعزيز دوره في خدمة مجتمع الأعمال بالدولة.

حضر الحفل سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة والشيخ سلطان بن صقر النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وسعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والدكتور علي محمد الملا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات وسعادة أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمدراء العامين في الغرف التجارية وعدد من المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة، وممثلي الجهات الشريكة.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً استعرض محطات من مسيرة اتحاد غرف الإمارات وإنجازاته على مدى خمسة عقود إلى جانب جولة تعريفية في «منصات الغرف»، سلطت الضوء على جانب من تاريخ كل غرفة ومسيرة العمل الاقتصادي والمؤسسي للغرف التجارية والصناعية في الدولة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن اليوبيل الذهبي للاتحاد يمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة خمسة عقود من العمل المؤسسي والتعاون بين الغرف التجارية والصناعية بالدولة وتقدير الجهود التي أسهمت في بناء الاتحاد وتعزيز مكانته ممثلاً لمجتمع الأعمال مشيراً إلى أن ما تحقق خلال هذه المسيرة جاء ثمرة تكامل جهود الغرف الأعضاء ومجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وأصحاب الأعمال إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين بما أسهم في ترسيخ دور الاتحاد منصةً جامعةً لتوحيد الرؤى والمواقف وتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص مشيداً بالدعم الذي يحظى به الاتحاد من القيادة الحكيمة والذي أسهم في ترسيخ دوره وتوسيع نطاق مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الاتحاد اضطلع على امتداد العقود الماضية بدور فاعل في دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنسيق بين الغرف الأعضاء والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمساهمة في معالجة التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه مجتمع الأعمال بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويعزز قدرة الشركات والمؤسسات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأكد سعادة حميد محمد بن سالم أن مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد يعكس مسيرة متواصلة من التطور المؤسسي ومواكبة التحولات الاقتصادية لافتاً إلى أن الاتحاد عمل خلال هذه الفترة على تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتطوير أدوات تمثيله وتوسيع نطاق شراكاته على المستويين المحلي والدولي بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.

ولفت إلى استمرار جهود الاتحاد في توسيع شبكة شراكاته الإقليمية والدولية من خلال عضويته وتعاونه مع المنظمات والاتحادات الاقتصادية ومنها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وغرفة التجارة الدولية في باريس ومنظمة العمل الدولية ومنظمة أصحاب الأعمال الدولية والغرف العربية الأجنبية المشتركة.

وأضاف أن مجالس الأعمال المشتركة التي يبلغ عددها 82 مجلساً إلى جانب البعثات التجارية المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة تشكل أدوات رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعريف بالفرص التي توفرها أسواق الدولة.