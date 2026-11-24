دبي في 24 نوفمبر /وام/ أكد مسؤولون وخبراء أهمية تطوير التشريعات وسياسات الموارد البشرية ومهارات الموظفين، لمواكبة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يعزز كفاءة المؤسسات وإنتاجيتها، ويرتقي بجودة الخدمات، مع الحفاظ على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

جاء ذلك خلال ملتقى الموارد البشرية الثاني 2026، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أمس، بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين، لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل الحكومي، ومتطلبات مواكبة التحولات التقنية على مستوى التشريعات والتعليم والمهارات وأنماط العمل.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، إن الملتقى يشكل منصة لتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، ومناقشة التحديات المرتبطة ببيئة العمل وإدارة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تركز على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على المهارات والتشريعات وأنماط العمل.

وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يستدعي مراجعة أدوات وممارسات إدارة الوقت والعمل، والاستفادة من هذه التقنيات في دعم قدرات الموظفين وتمكينهم من التركيز على المهام الأكثر قيمة، بما يعزز إنتاجيتهم ويحافظ على التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

وأكد أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للموارد البشرية، بما يواكب المتغيرات التقنية ومتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن استشراف المستقبل والابتكار يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة دولة الإمارات، الأمر الذي يتطلب مواصلة تحديث الأطر التشريعية بما يدعم هذه التوجهات.

من جانبه، أكد سعادة العميد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، أهمية تطوير المناهج القانونية لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تفرضها على مختلف فروع القانون.

وقال لـ"وام" إن التطورات التقنية تستدعي مراجعة محتوى المساقات القانونية وإثراءها بالتطبيقات العملية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على غرار ما حدث عند ظهور جرائم تقنية المعلومات وإدراجها ضمن المناهج القانونية.

وأوضح أن النظريات العامة للقانون، بفروعه المختلفة، قادرة على استيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سواء في القانون الإداري أو الجنائي أو التجاري أو المدني، مع أهمية تحديث المحتوى التعليمي وتضمينه أمثلة عملية تعكس المستجدات في هذا المجال، بدلاً من الاكتفاء بتخصيص مساق مستقل للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات الإدارية، مثل ترقية الموظفين أو عدم ترقيتهم، يثير تساؤلات قانونية بشأن سلامة هذه القرارات والأسس التشريعية التي تستند إليها، ما يستدعي تعزيز معرفة العاملين على هذه الأنظمة بالتشريعات ذات الصلة.

بدوره، قال الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي فرع دبي وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التركيز على أتمتة المهام واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى قياس أثرها الفعلي على أداء الموظفين ورفاههم، ومدى إسهامها في تعزيز قدراتهم على التفكير والتعلم والابتكار.

وأضاف لـ"وام" أن ذلك يتطلب تطوير نماذج متكاملة لقياس أثر الذكاء الاصطناعي، تتجاوز مؤشرات الكفاءة والإنتاجية التقليدية، لتشمل الجوانب النفسية والتعليمية والمهنية للموظفين، إلى جانب الحوكمة وكفاءة المؤسسات.

وأكد أهمية تطوير معايير تقييم الأداء الوظيفي لتشمل، إلى جانب الوقت والجهد اللذين توفرهما التقنيات الحديثة، مستوى ثقة الموظف بنفسه وقدرته على الإبداع والابتكار، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومدى مساهمة هذه التقنيات في تحسين العمليات والسياسات المؤسسية.