أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ اختتمت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية اليوم أعمال اجتماعها الـ 52، الذي استضافته الهيئة الوطنية للإعلام في أبوظبي، وبحثت خلاله أولويات تطوير الاتحاد، وتعزيز التعاون بين الوكالات الأعضاء، وتوسيع حضورها في المشهد الإعلامي الدولي.

وناقش الاجتماع خارطة طريق الاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، ومقترحات تطوير الموقع الإلكتروني ومعهد التدريب، إلى جانب برنامج التدريب لعام 2027، ومشروعات تطوير المعايير التحريرية، والشؤون التنظيمية والمالية.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام ورئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية، أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما شهده الاجتماع من توافق، وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج تعزز مكانة الاتحاد وتعود بالنفع على أعضائه.

وقال سعادته: نتطلع إلى أن يشكّل انتقال مقر الاتحاد إلى أبوظبي انطلاقة تعزز دوره وتفتح آفاقاً أوسع للعمل الإعلامي العربي المشترك، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة بالتعاون مع جميع الوكالات الأعضاء.

وأضاف: سنعمل معاً على تعزيز قدرة الاتحاد على خدمة أعضائه وتمثيل تطلعاتهم، والبناء على خبراتهم لتوسيع حضورهم الدولي وطموحنا اتحاد أقوى يسهم في تشكيل مستقبل الإعلام، ووكالات أكثر تأثيراً تمنح مجتمعاتنا وتجاربنا حضوراً أوسع في العالم.

وأعرب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام ورئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية عن شكره للأمانة العامة والوفود المشاركة وجميع من أسهم في تنظيم الاجتماع، مثمناً روح التعاون والمسؤولية التي سادت أعماله.

وأقرت الجمعية العمومية في ختام أعمالها عدداً من القرارات المتعلقة بالشؤون التنظيمية والإدارية.