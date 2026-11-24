الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 55 في إطار برنامج احتفالاتها فعاليات وأنشطة متنوعة في منطقة فلي التراثية بمدينة المُدام في المنطقة الوسطى في أجواء وطنية جمعت أفراد المجتمع والعائلات حول برنامج متنوع من العروض التراثية والثقافية والأدبية التي استحضرت تاريخ دولة الإمارات وقيمها الأصيلة.

حضر الفعاليات محمد معضد بن هويدن الكتبي وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد وسالم عبيد الميالة مدير بلدية مدينة المدام وعدد من المسؤولين والممثلين للدوائر الحكومية و الجهات المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد في المُدام.

واستقطبت الفعاليات أهالي المنطقة والزوار عبر سلسلة من الفقرات الوطنية والتراثي، من بينها "قصيدة الوطن" التي ألقاها الشاعر والإعلامي علي الشوين وفقرة "بصمة الأجداد" التي سلطت الضوء على القيم والعادات المتوارثة التي شكلت ملامح المجتمع الإماراتي وعرض فيديو فخورين بالوطن وفقرة "عز الوطن" التي قدمتها مدرسة المُدام المشتركة للبنات إلى جانب عروض فرقة المزيود الحربية.

واحتضن حصن فِلي أمسية شعرية أقيمت بمشاركة الشاعر الشيخ ماجد سلطان الخاطري والشاعر الدكتور محمد بخيت النوه المنهالي في أجواء تحتفي بالوطن والشعر وقيم الاتحاد التي تجمع أبناء الإمارات.

وشملت الاحتفالات عرض مسرحي إلى جانب تقديم فقرات شعرية و مسابقات تفاعلية أتاحت للجمهور المشاركة في أجواء الاحتفال وتعزيز ارتباطهم بالموروث الوطني.

وعكست فعاليات المُدام حرص لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد على تقديم برامج مجتمعية مستلهمة من تاريخ الإمارات وتبرز موروثها الثقافي تعزيزاً لقيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في وجدان أفراد المجتمع.