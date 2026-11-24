الفجيرة في 24 نوفمبر /وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية حكومة الفجيرة ، الملتقى السنوي السابع لتكريم الشركاء، في قاعة الإمارات بفندق البحر في الفجيرة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وجاء تنظيم الملتقى تقديراً لإسهامات الشركاء في دعم برامج الدائرة ومبادراتها، وتعزيزاً للتعاون بين الجهات الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص، بما يسهم في استدامة البرامج المشتركة وتوسيع مجالات التعاون.

وقال سعادة محمد خليفة الزيودي، مدير عام الدائرة، إن تكريم الشركاء الاستراتيجيين في الملتقى السابع يأتي تجسيداً لثقافة الوفاء والتقدير، وعرفاناً بإسهاماتهم في دعم مسيرة الإنجازات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وأكد أن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية في تطوير رأس المال البشري وتعزيز التنافسية والاستدامة، مشيراً إلى أن نجاح المؤسسات لا يتحقق بمعزل عن شركائها، بل بتكامل الجهود وتوحيد الرؤى والعمل المشترك نحو صناعة مستقبل أكثر تميزاً وازدهاراً لإمارة الفجيرة.

وشهد الملتقى حضور عدد من مديري الجهات الحكومية، وممثلي الجهات الاتحادية، في إمارة الفجيرة، إلى جانب الشركاء الإعلاميين وشركاء التدريب والمورّدين وشركاء بطاقة سعادتي.

واختُتم الملتقى بتكريم الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق أهداف البرامج والمبادرات المشتركة.