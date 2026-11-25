أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ احتفلت وزارة الطاقة والبنية التحتية بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بفعاليات فنية وتراثية متنوعة، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، وتعبيراً عن الاعتزاز بمسيرة الاتحاد وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وتضمّن الاحتفال فقرات فنية مستوحاة من التراث الإماراتي، ومسابقات تفاعلية وتوزيع جوائز، إلى جانب تقديم المأكولات الشعبية التي تُعد جزءاً من الموروث الثقافي للدولة، وجمعت الفعاليات بين الاحتفاء بالمناسبة والتعريف بالفنون والعادات الإماراتية، في أجواء من المشاركة والفرح بعيد الاتحاد.

ويأتي تنظيم الاحتفال تأكيداً لحرص الوزارة على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ الهوية الإماراتية، واستحضار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وما قامت عليه دولة الإمارات من قيم الوحدة والتعاون والعمل المشترك.

وتجدد الوزارة بهذه المناسبة التزامها بمواصلة العمل لخدمة الوطن، والإسهام في مسيرته التنموية من خلال تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتقديم خدمات تدعم جودة حياة المجتمع وتلبي تطلعاته.