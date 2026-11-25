الشارقة في 25 نوفمبر / وام / يواصل مجمع القرآن الكريم بالشارقة مسيرته العلمية والمعرفية في خدمة كتاب الله تعالى مستنداً إلى رؤية عالمية تستهدف نشر علوم القرآن الكريم وتعزيز حضورها في مختلف أنحاء العالم من خلال مشروعات علمية متخصصة ومبادرات تعليمية وتقنيات رقمية حديثة إلى جانب العناية بالمخطوطات القرآنية وحفظ الإرث الإسلامي وإتاحته للباحثين والمهتمين.

وقال سعادة الدكتور عبدالله الحوسني أمين عام مجمع القرآن الكريم في الشارقة في حوار مع وكالة أنباء الإمارات / وام / : يأتي هذا التوجه امتداداً للرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منذ تأسيس المجمع بأن يكون منارة علمية عالمية يستفيد منها المسلمون والمهتمون بكتاب الله سبحانه وتعالى في شتى أنحاء العالم سواء في مجال المخطوطات القرآنية أو المقارئ الإلكترونية أو الدراسات والبحوث المتخصصة.

و أضاف : يعود الفضل أولاً وآخراً إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى الدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به المجمع من صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف شؤونه ومشروعاته سواء على المستوى المحلي أو العالمي وانطلاقاً من هذه الرؤية وضع المجمع خططه الاستراتيجية التي تستهدف الوصول برسالته إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالقرآن الكريم مستفيداً من الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة التي أصبحت ضرورة أساسية لنشر المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من المحتوى العلمي.

و أشار إلى أن المجمع يولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات العلمية المتخصصة في خدمة القرآن الكريم ومن أبرزها موسوعة التفسير البلاغي التي أُنجزت في 68 مجلداً وتتناول الآيات القرآنية من منظور بلاغي من خلال بيان المعنى الإجمالي للآية ثم توضيح معاني مفرداته وصولاً إلى استعراض الجوانب البلاغية فيها وتُعد هذه الموسوعة إضافة مهمة للمكتبة العلمية القرآنية ورافداً معرفياً للمؤسسات التعليمية والجامعات والباحثين المهتمين بالدراسات القرآنية.

كما يعمل المجمع على إنجاز موسوعة مناهج إفراد القراءات التي يشرف عليها نخبة من المتخصصين في القراءات القرآنية وعلوم القرآن الكريم ويُستهدف أن تصل إلى 100 مجلد .

وجاءت فكرة هذه الموسوعة استجابة لحاجة علمية ظهرت مع افتتاح المقرأة الإلكترونية العالمية حيث برزت الحاجة إلى مرجع موحد يساعد الطلبة على تحضير دروسهم ومتابعتها ويكون عوناً للمقرئين في إعداد المادة العلمية وتدريسها.

و اشار إلى انه في إطار تطوير المحتوى العلمي وتيسير الوصول إليه يعمل المجمع على اختصار موسوعة التفسير البلاغي في أربعة أو خمسة مجلدات لتكون أكثر سهولة ويسراً للباحثين والمهتمين لافتا إلى اعتماد مشروع موسوعة الكلمة القرآنية وهو مشروع يتناول مفردات القرآن الكريم من جوانب متعددة بدءاً من أصل وضع الكلمة وتطور دلالاتها وصولاً إلى عصرنا الحالي مع دراسة كيفية توظيفها بما يتناسب مع السياق القرآني الذي وردت فيه.

وأكد أن المشروعات العلمية للمجمع ستتواصل في مجالات البحث والتحقيق وطباعة كتب التراث الإسلامي والعناية بالمخطوطات القرآنية ودراستها بما يسهم في إثراء المعرفة القرآنية وصون مصادرها العلمية وفي سياق مواكبة التطور التقني حرص المجمع على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في خدمة الطلبة والباحثين حيث أطلق تطبيق «المعين» الذي يهدف إلى مساعدة الطالب على تحضير درسه قبل عرضه على شيخه من خلال الاستماع إلى تلاوته ومراجعتها وتصحيحها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق القراءة التي يتلقى بها عن شيخه.

كما يتيح التطبيق للطالب الاطلاع على مناهج القراءات وأقوال العلماء والمسائل المتعلقة بها إلى جانب إدراج موسوعة التفسير البلاغي كاملة ضمن محتواه بما يوفر مرجعاً علمياً متكاملاً في منصة رقمية واحدة.

و أوضح الحوسني أن من المشروعات الرقمية التي يعمل المجمع على تطويرها مشروع المساعد الذكي الافتراضي «الباحث» الذي يستهدف تمكين الطالب والباحث والمهتم من طرح الأسئلة المتعلقة بمعاني الكلمات والموضوعات الواردة في موسوعة التفسير البلاغي والحصول على إجابات مستندة إلى محتوى الموسوعة مباشرة.

وقد حرص المجمع على أن يعتمد هذا المساعد حصرياً على المادة العلمية المنشورة والمعتمدة من قبله دون الاستعانة بمصادر أخرى أو إجراء أي تصرف في النصوص العلمية بحيث تظهر المادة للباحث كما وردت في الموسوعة الأصلية.

ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من الحرص على صيانة قدسية كلام الله سبحانه وتعالى وضمان موثوقية المعلومات المستخرجة والالتزام بالمصادر العلمية المعتمد، دون ترك المجال للذكاء الاصطناعي للتصرف في تفسير كلام الله أو تقديم معلومات غير موثقة كما تتاح إصدارات المجمع وموسوعاته العلمية عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقاته الرقمية بما يتيح للباحثين والطلبة والمهتمين تحميلها والاستفادة منها بسهولة.

ولفت إلى أن مجال المخطوطات يعد من المجالات الأساسية التي يوليها المجمع اهتماماً كبيرا إذ تضم مقتنياته أكثر من 500 مخطوط ومصحف ورقاع قرآنية تمثل ثروة علمية وتاريخية ومعرفية مهمة ولا يقتصر اهتمام المجمع على زيادة عدد المخطوطات بل يركز بصورة أكبر على القيمة العلمية والمعرفية لكل مخطوط وما يمكن أن يضيفه إلى الدراسات القرآنية وما يتميز به من خصائص تاريخية وفنية وعلمية.

كما قطع المجمع شوطاً كبيراً في مشروع الرقمنة الشاملة للمخطوطات وأصبح عدد كبير منها متاحاً عبر موقعه الإلكتروني بما يتيح للباحثين الاطلاع على نسخها الرقمية والاستفادة منها في الدراسات والأبحاث خاصة المهتمين بمجالات الترميم ودراسة المصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة.

و أوضح أنه في إطار توسيع دائرة الاستفادة من هذا الإرث العلمي يتجه المجمع إلى إنشاء متاحف قرآنية متخصصة للأطفال والناشئة بهدف تقديم المخطوطات القرآنية وعلوم القرآن الكريم بأساليب مبسطة وجاذبة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

ويستند هذا التوجه إلى أهمية نقل المعرفة القرآنية من نطاق التخصص والمجلدات العلمية الضخمة إلى محتوى مبسط يمنح الأطفال والشباب المفاتيح الأولى للمعرفة ويفتح أمامهم آفاق البحث والتعمق في مختلف العلوم القرآنية بما قد يسهم في إعداد جيل من الباحثين والمتخصصين والعلماء في المستقبل.

و أشار إلى أنه انطلاقاً من عالمية رسالة هذا الصرح فإن المجمع يحرص على تعزيز علاقاته مع المؤسسات والجهات القرآنية والعلمية في مختلف دول العالم وقد شهدت الفترة الماضية عدداً من الزيارات الإقليمية والدولية التي استهدفت تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وبحث مجالات التعاون المشترك.

وشملت هذه الزيارات مملكة البحرين حيث تم الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال خدمة القرآن الكريم وبحث سبل التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والجهات المعنية هناك كما شملت الزيارات عدداً من المؤسسات القرآنية والتقنية إلى جانب زيارة مصر للاطلاع على تجربة مجمع القرآن الكريم هناك وبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

و أكد أن هذه الزيارات أسهمت في تعزيز التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات المخطوطات والدراسات القرآنية والتعليم والتقنيات الحديثة بما يعكس حرص المجمع على توطيد علاقاته مع المؤسسات العالمية المعنية بعلوم القرآن الكريم.

ونوه إلى ان من أبرز المشروعات التي تجسد هذا الحضور العالمي المقرأة الإلكترونية العالمية التي وصلت خدماتها إلى 174 دولة حول العالم من خلال مقرئين معتمدين ومتخصصين يعملون ضمن المنظومة التعليمية للمجمع وتتيح المقرأة للطلبة تلقي القراءات القرآنية وفق الأصول العلمية المعتمدة كما يُقام حفل تخريج سنوي للطلبة الذين أتموا ختماتهم في إطار منظومة تعليمية تستهدف إعداد كوادر مؤهلة لنشر علوم القرآن الكريم في مجتمعاتها.

ويحرص المجمع عند قبول الطلبة على أن يكون لهم أثر ملموس في بلدانهم بحيث لا يقتصر دورهم على تلقي العلم بل يصبحون سفراء للمجمع ولدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في مجتمعاتهم ينقلون ما تعلموه وينشرون القراءات القرآنية وفق الأصول الصحيحة التي تلقوها.

كما يُعد مشروع «ثمرة الثمرة» من المبادرات التي تعكس الأثر العملي لرسالة المجمع فقد تمكن المجمع بفضل الله من الوصول إلى نحو 54 دولة حول العالم من خلال خريجيه وطلبته الذين يمارسون الإقراء ويعلمون القراءات القرآنية في بلدانهم.

ويمثل هذا المشروع نموذجاً لانتقال أثر التعليم من الطالب إلى مجتمعه ويجسد الهدف الأساسي من تأهيل الطلبة ليكونوا سفراء للعلم القرآني في مختلف الدول.

ويسعى المجمع إلى زيادة أعداد المستفيدين من المشروع بحيث يصبح جميع طلبته مؤهلين لنشر القراءات القرآنية وتعليمها بالطريقة الصحيحة التي تلقوها.

كما يحرص على ضبط العملية التعليمية من خلال اللوائح والضوابط المنظمة للإقراء والتعليم القرآني والمتابعة المستمرة بما يحفظ هذا الإرث العلمي من التساهل أو الممارسات غير المنضبطة ويضمن سلامة العملية التعليمية وجودتها.

وقال : في إطار إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة يولي المجمع اهتماماً خاصاً بالتعاون مع الجامعة القاسمية حيث تتاح لطلبة الجامعة فرص للاستفادة من البرامج العلمية والتعليمية التي يقدمها المجمع.

ويحرص الجانبان على أن يحصل الطالب الذي يدرس في الجامعة القاسمية على نصيب من الدراسة والتأهيل في المجمع بحيث يتخرج حاملاً مؤهلاته الأكاديمية إلى جانب الإجازات القرآنية والمعارف المتعلقة بالقراءات التي تلقاها ويهدف هذا التكامل إلى إعداد خريجين أكثر تأهيلاً للقيام بدورهم العلمي في بلدانهم ونشر العلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم في إمارة الشارقة لافتا إلى ان هذا التوجه ياتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي أكد أهمية التركيز على طلبة الجامعة القاسمية ومنحهم فرصاً أكبر للاستفادة من برامج المجمع ومناهجه العلمية.

و أشار الحوسني إلى أن المجمع يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة العلمية والتعليمية على مدار العام تشمل البرامج الصيفية والشتوية والرمضانية إلى جانب الدورات التخصصية والندوات العلمية وفي البرامج الصيفية يولي المجمع اهتماماً خاصاً بالأطفال والناشئة، من خلال برامج تناسب مختلف الفئات العمرية ومن أبرزها برنامج «مرشد المستقبل» الذي يستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 15 عاماً.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات التواصل لدى المشاركين وتعزيز قدرتهم على التحدث أمام الجمهور وبناء الثقة بالنفس إلى جانب تعريفهم بالمجمع ومقتنياته ورسالته وتأهيلهم ليكونوا متحدثين عن أنشطته ومشروعاته.

كما يقدم المجمع برامج صيفية في مجالات الصوت والتجويد وعلم الأداء والرسم والخط وهي علوم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخدمة القرآن الكريم ويحرص المجمع من خلال هذه البرامج على تقديم المعرفة بصورة مبسطة بحيث يخرج الطالب بحصيلة علمية مناسبة ومفاتيح تساعده على مواصلة التعلم والتخصص مستقبلاً.

أما على مدار العام فينظم المجمع دورات متخصصة في مجال التفسير وقراءة الكتب العلمية إلى جانب الندوات واللقاءات المتخصصة في علوم القرآن الكريم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وتتضمن البرامج الشتوية أنشطة مشابهة للبرامج الصيفية مع مراعاة قصر فترة الإجازة وطبيعة الفئات المستهدفة.

و قال الحوسني ان شهر رمضان المبارك يمثل موسماً مهماً في برامج المجمع نظراً للإقبال الكبير على القرآن الكريم خلال هذا الشهر الفضيل ومن أبرز الفعاليات التي ينظمها المجمع الحفل السنوي لتكريم الطلبة القادمين من مختلف أنحاء العالم

كما يطلق المجمع خلال الشهر الكريم برامج متخصصة في تفسير القرآن الكريم وبرامج تتعلق بكتابة المصحف إلى جانب مبادرات علمية وثقافية تستعرض جهود مشاهير القراء الذين خدموا القرآن الكريم عبر العصور ويحرص المجمع كذلك على استثمار هذا الموسم المبارك في تقديم برامج نوعية تلبي اهتمام الجمهور بالقرآن الكريم وتحقق الفائدة العلمية والمعرفية لمختلف الفئات.

وتتكامل جهود المجمع مع المؤسسات والجهات القرآنية والعلمية في إمارة الشارقة انطلاقاً من أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكات في خدمة كتاب الله تعالى ومن أبرز أوجه التعاون الشراكة مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية خاصة في مجال تعليم القرآن الكريم في الدول النائية إلى جانب دعم المقرئ المواطن ومساندة الطلبة والمقرئين من خلال المبادرات والبرامج المختلفة كما يتعاون المجمع مع إذاعة وقناة القرآن الكريم بالشارقة في مجالات التسجيلات القرآنية ومراجعتها والخدمات المتعلقة بها.

و أشار إلى أن هذا التعاون يمتد إلى الجامعة القاسمية ويشمل مراجعة المقررات الدراسية الخاصة بكلية القرآن الكريم والمشاركة في التدريس وتنظيم الزيارات المتبادلة إلى جانب العمل على إطلاق دبلوم أو دورات تخصصية تخدم معلمي القرآن الكريم كما يشمل التعاون دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في المجالات المتعلقة بالأئمة وتطوير أدائهم والمساجد وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

و أشار إلى ان الجهات القرآنية الخمس في إمارة الشارقة تحرص على عقد اجتماعات دورية تخرج عنها مشروعات ومبادرات نوعية تخدم المؤسسات جميعها وتعزز التكامل بينها وتعكس الصورة الحضارية للعمل المؤسسي في حكومة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

و أكد أن هذه الجهود مجتمعة تجسد رؤية المجمع في أن يكون مؤسسة علمية عالمية تجمع بين أصالة المعرفة القرآنية وحداثة الوسائل التقنية وتحافظ على التراث والمخطوطات وتؤهل الأجيال لنقل علوم القرآن الكريم ونشرها في مختلف أنحاء العالم.