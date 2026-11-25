وارسو في 25 نوفمبر/ وام/ اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى بولندا ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، والتي شهدت تنظيم 393 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في السوق البولندية، بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز آفاق التعاون العابر للحدود بما يدعم نمو الأعمال وتوسعها في أسواق جديدة.

وضمّت البعثة ممثلين عن 22 شركة تتخذ من دبي مقراً لها وتنشط في مجموعة واسعة من القطاعات، شملت الأغذية والمشروبات، والمواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وتجارة السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، والمجوهرات، ومواد البناء والإنشاءات، والحلول والخدمات البيئية، والبلاستيك والمطاط، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة.

وجسد النمو المتسارع في أعداد الشركات البولندية حضوراً متزايداً لمجتمع الأعمال البولندي في دبي، إذ ارتفع عدد الشركات البولندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي من 67 شركة في نهاية عام 2020 إلى 465 شركة بنهاية العام 2025، بنمو قدره 594% خلال خمس سنوات وتواصل هذا الزخم خلال العام 2026، بانضمام 62 شركة بولندية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ونظّمت الغرف خلال البعثة منتدى "مزاولة الأعمال مع بولندا" في العاصمة البولندية وارسو، بدعم من بدعم من سفارة دولة الإمارات في بولندا، ووزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية، وغرفة التجارة البولندية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وسفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، حيث شهد المنتدى حضور 415 مشاركاً.

وشهد المنتدى كلمة ألقاها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة ميخاو بارانوفسكي، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في جمهورية بولندا، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تمثل بولندا بوابة استراتيجية إلى أسواق وسط وشرق أوروبا، بما تتمتع به من مقومات متكاملة وفرص نوعية في مجالات التجارة والاستثمار.

وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة التجارة البولندية، بهدف توطيد العلاقات التجارية الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وبولندا، بما يسهم في دعم فرص الشراكة والنمو في السوقين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على دعم مشاركة الشركات من دبي وبولندا في المعارض والفعاليات التجارية وتبادل الوفود التجارية وتنظيم الزيارات والاجتماعات بين ممثلي مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات التجارية في الجانبين.

وقامت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى بتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة تنظيمية محفزة للأعمال وموقع استراتيجي يعزز مكانتها منصةً عالمية لانطلاق الشركات الأوروبية نحو فرص النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.