أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة زايد للتعليم فتح باب التقديم لبرنامج "روّاد زايد" للعام الأكاديمي 2027- 2028، مع مضاعفة عدد المنح الدراسية إلى نحو 100 منحة، تُخصص للطلبة الإماراتيين والعرب المتفوقين المقيمين في دولة الإمارات، مقارنةً بـ 50 منحة في الدفعة الأولى من البرنامج، التي شهدت إقبالاً كبيراً تجاوز 950 طلباً.

وتشمل المنح الدراسية مجموعة من برامج الماجستير في أكثر من 14 جامعة مشاركة في دولة الإمارات، وتغطي الرسوم الدراسية بالكامل، إلى جانب مخصصات شهرية لتغطية نفقات المعيشة تُحدد وفقاً للاحتياجات المالية لكل طالب.

كما يوفر البرنامج مساراً متكاملاً لتنمية المهارات القيادية، وفرصاً للإرشاد والتوجيه، والدعم الأكاديمي، والمهني والشخصي. وبعد التخرج، يواصل المشاركون الاستفادة من شبكة تجمع خريجي البرنامج والجامعات والمرشدين والشركاء، وتتيح لهم تبادل المعارف والخبرات والتعاون في مبادرات تسهم في خدمة مجتمعاتهم.

وتستلهم مؤسسة زايد للتعليم رسالتها من قيم وإرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الإنسان هو أساس التنمية، وأن الاستثمار في قدراته، ودعم الأفكار الطموحة، وتعزيز التعاون بين الأفراد والمؤسسات، ركائز أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة.

ويلتزم برنامج "روّاد زايد" بتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد قادة طموحين ملتزمين بخدمة المجتمع، ويسعون لبناء جيل جديد مؤهل للمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية والإقليمية، وتعزيز قوة المجتمعات وقدرتها على الصمود والنمو.

وبهذه المناسبة أكدت مؤسسة زايد للتعليم أن التعليم يمتلك القدرة على تغيير مستقبل الشباب، إلا أن قيمته الحقيقية تتجلّى عندما يوظّف المتعلمون معرفتهم لخدمة الآخرين ، ويهدف برنامج ’روّاد زايد‘ إلى تزويد المشاركين بالقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وبالمعرفة والثقة اللازمة للقيادة الهادفة، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وتضم قائمة الجامعات المشاركة في البرنامج كلاً من أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، جامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة برمنغهام دبي، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد.

ويشترط البرنامج على المتقدمين استيفاء معايير الأهلية، والتقدم مسبقاً بطلب للالتحاق بأحد برامج الماجستير المشمولة؛ علماً أن اختيار الطلبة يستند إلى الإنجازات الأكاديمية والدوافع الشخصية والإمكانات القيادية والمساهمات المجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن التقدم للبرنامج لا يشترط قبولاً جامعياً نهائياً، لكنّ المنحة تبقى مشروطةً بالقبول الجامعي لاحقاً ، ويُغلق باب التقديم على منح "روّاد زايد" في عام 2027.