أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / أطلقت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، فعالياتها بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في 13 مجلساً بمختلف مناطق مدينة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، وإمارة رأس الخيمة، ضمن برنامج مجتمعي متكامل يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الوطنية والتراثية، الموجهة للصغار والأسر ومختلف فئات المجتمع والتي بدأت من 21 نوفمبر وتستمر حتى 5 ديسمبر 2026.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار سعي مجالس أبوظبي على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وإحياء الموروث الإماراتي، وتعريف الأجيال الناشئة بالعادات الأصيلة، إلى جانب تعزيز الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي، من خلال توفير مساحات تجمع أفراد الأسرة في أجواء وطنية تعكس روح الاتحاد وقيمه الراسخة.

وتتضمن أجندة الاحتفالات مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والتراثية، وتشمل العروض العسكرية، والحرف التقليدية التي تسلّط الضوء على الموروث الإماراتي، إلى جانب ركن المشاريع الوطنية، وورش العمل التفاعلية والإبداعية المخصصة للأطفال والأسر، بما يتيح للمشاركين فرصة التعرّف على جوانب من الثقافة الإماراتية والتفاعل مع مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

وحرصاً على تطوير شراكات استراتيجية مميزة تقوم على تعزيز سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات؛ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (Abu Dhabi Gaming) في إثراء التجربة الاحتفالية التي تجمع بين الاحتفاء بالمنجزات الوطنية وتعزيز التواصل بين الأجيال.

وتدعو مجالس أبوظبي أفراد المجتمع والأسر إلى المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة والورش المصاحبة في المجالس بمختلف المناطق، والاطلاع على التفاصيل ومواعيد الفعاليات والمواقع، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.